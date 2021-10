Điểm mặt Cty xăng dầu buôn lậu, xăng giả... bị CA Đồng Nai “sờ gáy“

Chiều 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam với Mai Thị Dần (SN 1966, phường 11, TP Vũng Tàu), Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc để điều tra về hành vi buôn lậu... Đồng thời, tạm giữ một số đối tượng có liên quan đến hoạt động buôn lậu xăng của Công ty Hà Lộc để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. Sáng cùng ngày, cảnh sát đã phong tỏa khám xét khẩn cấp Công ty Hà Lộc tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn nhất ở Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực phía Nam. Cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu liên quan hoạt động kinh doanh xăng dầu. Cơ quan Công an cũng tiến hành niêm phong hàng chục bồn chứa khối lượng lớn xăng dầu. (Ảnh: Báo BRVT). Bị can Mai Thị Dần được xác định có liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất xăng dầu giả quy mô đặc biệt lớn trong chuyên án do Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá từ đầu năm 2021. Quá trình điều tra đến nay, Công an Đồng Nai đã khởi tố hơn 70 bị can liên quan chuyên án 920G, trong đó có nhiều bị can là chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM, Bà Rịa Vũng Tàu… (Ảnh: Báo BRVT) Sáng 19/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám xét và bắt giữ ông Bùi Ngọc Toàn, chủ của Công ty TNHH VT-TM Phúc Đại An. Chủ Công ty TNHH VT-TM Phúc Đại An, một trong những doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lâu năm ở Đồng Nai, bị bắt do có liên quan vụ pha chế và buôn lậu xăng giả trong chuyên án 920G mà Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng của Bộ Công an và các tỉnh thành đang mở rộng điều tra. Cụ thể, ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Như Mỹ, sinh năm 1968, người đại diện doanh nghiệp Việt Khánh Anh để điều tra về hành vi buôn lậu liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô lớn trong chuyên án Công an Đồng Nai đang phối hợp với lực lượng của Bộ Công an triệt phá. Sáng ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Long An khám xét trụ sở Công ty Xăng dầu Long An. Đồng thời, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Lương Đình Tiến, Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An để điều tra về hành vi buôn lậu. Ngày 29/3, Công an Đồng Nai cùng Cục Cảnh sát Hình sự, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triển khai 6 tổ công tác phối hợp với Công an TP.HCM và Công an tỉnh Long An đồng loạt bao vây, khám xét 6 địa điểm là trạm xăng, trụ sở Công ty TNHH thương mại Huỳnh Khang (xã Tân Kiên, H.Bình Chánh, TP.HCM) và Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bình Long (P.Tân Quý, Q.Bình Tân, TP.HCM). Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Lê Hùng Phong và Đỗ Văn Ba (cùng ngụ TP HCM) để điều tra về hành vi buôn lậu. Phong và Ba được xác định là 2 nghi can giữ vai trò điều hành 2 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên. Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước khám xét thêm 9 địa điểm là trụ sở công ty, nhà ở và các cây xăng của công ty CP nhiên liệu Phúc Lâm. Đồng thời, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối tượng Trần Huy Lập - Tổng Giám đốc công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm để điều tra về hành vi "buôn lậu". Ngày 25/3, lực lượng chức năng gồm Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Bình Phước tiến hành khám xét gồm 16 điểm kinh doanh xăng dầu của Công ty Thanh Bình; Công ty Tài Lộc và Công ty Quốc Khánh trên địa bàn TP.HCM và Bình Phước. Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ nhiều thùng tài liệu, hóa đơn chứng từ liên quan đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu. Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lê Thanh Tú (55 tuổi) và vợ là Trần Thị Thanh Vân (53 tuổi) là giám đốc và quản lý điều hành của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vân Trúc có trụ sở tại tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi buôn lậu. Quá trình điều tra, xác định, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vân Trúc đã mua và nhập lậu xăng giả trong đường dây do Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ cầm đầu để phân phối ra thị trường tiêu thụ. Trước đó, ngày 6/2, cảnh sát đồng loạt khám xét các cây xăng, kho hàng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM, cơ quan điều tra thu giữ 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan có tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn, gần 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, 120 tỷ đồng... Công an nhanh chóng bắt giữ Phan Thanh Hữu, người cầm đầu đường dây xăng dầu giả cùng các đồng phạm. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng bắt giữ khẩn cấp Lê Thanh Trung (38 tuổi, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Trung được cho là ông trùm đường dây mua bán hóa đơn giả trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả do Hữu cầm đầu. Đường dây này bị cáo buộc cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả ra thị trường mỗi ngày. Từ tháng 8/2020 đến khi bị phát hiện, 200 triệu lít xăng giả đã được nhóm nghi phạm cung cấp ra thị trường. Cơ quan điều tra cho biết kết quả giám định các mẫu nhiên liệu thu được đều là xăng giả. >>> Mời độc giả xem thêm video Vụ 200 triệu lít xăng giả: Bắt tạm giam thêm một tổng giám đốc. Nguồn: VTV

