Dịch COVID-19, người bán đào, quất lo mất Tết

Chia sẻ với PV vào những ngày cận Tết Nguyên đán 2022, anh Nguyễn Văn Hưng (xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) buồn bã vì chưa năm nào giá cây thấp như năm nay, người mua cây cũng giảm so với mọi năm. Để có được một cây lên dáng chuẩn “hàng độc”, tầng tầng, lớp lớp tán cho ra trái xum xuê, anh Hưng phải mất nhiều năm trời lao động miệt mài và đầu tư cả tiền bạc, công sức. Mọi năm cây của anh Hưng đều cháy hàng, nhưng năm nay bán khá chậm. Những cây cảnh cổ thụ thế này anh Hưng cho biết phải bỏ công chăm bón rất công phu, bán rẻ thì không đành, bán đắt thì không có người mua. Hiện nay, tại vườn anh Hưng có những "cụ cây" giá lên đến hàng trăm triệu. Anh cho biết, mọi năm không có dịch thì 27 Tết anh đã hết sạch cây, nhưng năm nay thì bán chậm. Tình trạng người mua giảm, giá cây giảm là xu thế chung do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Nhiều người trồng cây cảnh ngán ngẩm với tình hình dịch bệnh như hiện nay. Nhiều người bán quất than thở, cho rằng "năm nay tình hình bán mua như thế này thì mất tết". Mặc dù những người trồng quất đã tiên lượng trước được tình hình mua bán sẽ khó khăn do COVID-19, tuy nhiên đây là nghề truyền thống, nếu không làm thì cũng không biết làm gì khác. Nhìn những cây bưởi, cây chanh, quất đến giờ này vẫn nằm tại vườn khiến nhiều người không khỏi xót xa. Mặc dù 2 năm qua đời sống kinh tế - xã hội vô cùng khó khăn, song người làm nghề cây cảnh luôn hy vọng 1 năm mới an lành sẽ đến với mọi người, mọi nhà, cả nước chung tay thắng dịch.

Chia sẻ với PV vào những ngày cận Tết Nguyên đán 2022, anh Nguyễn Văn Hưng (xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) buồn bã vì chưa năm nào giá cây thấp như năm nay, người mua cây cũng giảm so với mọi năm. Để có được một cây lên dáng chuẩn “hàng độc”, tầng tầng, lớp lớp tán cho ra trái xum xuê, anh Hưng phải mất nhiều năm trời lao động miệt mài và đầu tư cả tiền bạc, công sức. Mọi năm cây của anh Hưng đều cháy hàng, nhưng năm nay bán khá chậm. Những cây cảnh cổ thụ thế này anh Hưng cho biết phải bỏ công chăm bón rất công phu, bán rẻ thì không đành, bán đắt thì không có người mua. Hiện nay, tại vườn anh Hưng có những "cụ cây" giá lên đến hàng trăm triệu. Anh cho biết, mọi năm không có dịch thì 27 Tết anh đã hết sạch cây, nhưng năm nay thì bán chậm. Tình trạng người mua giảm, giá cây giảm là xu thế chung do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Nhiều người trồng cây cảnh ngán ngẩm với tình hình dịch bệnh như hiện nay. Nhiều người bán quất than thở, cho rằng "năm nay tình hình bán mua như thế này thì mất tết". Mặc dù những người trồng quất đã tiên lượng trước được tình hình mua bán sẽ khó khăn do COVID-19, tuy nhiên đây là nghề truyền thống, nếu không làm thì cũng không biết làm gì khác. Nhìn những cây bưởi, cây chanh, quất đến giờ này vẫn nằm tại vườn khiến nhiều người không khỏi xót xa. Mặc dù 2 năm qua đời sống kinh tế - xã hội vô cùng khó khăn, song người làm nghề cây cảnh luôn hy vọng 1 năm mới an lành sẽ đến với mọi người, mọi nhà, cả nước chung tay thắng dịch.