Đi chợ Tết quê ven biển Nam Định để trở về tuổi thơ

Chợ Quán (xã Hải Hà, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) là một trong những khu chợ mang đậm nét chợ quê, các gian hàng vẫn đậm dấu xưa với những thềm gạch, mái ngói. Các mặt hàng bán cũng chủ yếu là "tự cung tự cấp" của mỗi tiểu thương. Điều đáng chú ý, chợ Quán chỉ họp vào mỗi buổi sáng nên không khí giao thương luôn tấp nập. Tết đến, những người làm ăn xa xứ, tạm rời chốn xô bồ, bon chen nơi thành thị trở về quê Hải Hậu, luôn tìm đến chợ Quán để được mua sắm, bán buôn, tìm lại cảm giác của chợ quê mộc mạc, đậm chất bình dị quê hương. Bên cạnh những mặt hàng truyền thống, thường ngày, giáp Tết, chợ Quán có thêm những mặt hàng phục vụ Tết phong phú, đa dạng. Góc chợ quê luôn mang nét chậm rãi dù luôn là chốn đông người. Chợ Quán là chợ ven biển nên không thể thiếu các loại thủy, hải sản với giá bình dân. Các tiểu thương buôn bán thịt luôn là người hào hứng nhất vào những dịp Tết vì nhu cầu của người dân luôn cao. Sạp quần áo dưới mái ngói quê mang đậm kỷ niệm và ký ức của những người xa xứ. Những đồ tiểu thủ công cũng tạo nên chất riêng của chợ quê. Ở chợ quê, không thiếu những hình ảnh các mẹ, các bà dù đã lớn tuổi nhưng vẫn tận tâm bán buôn những đồ dùng đơn giản, thiết yếu. Đây dường như là công việc gắn bó suốt cả đời của những bà mẹ tần tảo sớm hôm. Dịp Tết cũng là lúc những đứa trẻ được bố mẹ đưa đến chợ để mua sắm quần áo, giày dép mới, niềm vui muôn thuở của tuổi thơ. Những đứa trẻ luôn hào hứng và thích thú khi được dẫn đi chợ mua sắm. Trong chợ Quán vẫn chỉ có 2 quầy sửa chữa quần áo bình dân phục vụ bà con. Những ngày cận Tết, giao thông tại cửa chợ Quán luôn đông đúc. Lực lượng công an địa phương luôn túc trực, điều tiết bảo đảm giao thông và an ninh trật tự. Một người dân đi chợ quê bằng xe đạp và bị tuột xích, may mắn được chiến sĩ công an hỗ trợ, giúp đỡ càng làm ấm tình ở chợ quê Hải Hậu. >>> Mời độc giả xem thêm video Ghé thăm chợ đêm nổi tiếng bậc nhất Đà thành:

