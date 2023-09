Đến xứ “hoa vàng cỏ xanh”, ngắm cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam

Cầu Ông Cọp là một cây cầu gỗ độc đáo bắc ngang qua dòng sông Bình Bá (còn gọi là sông Phú Ngân), nối liền giữa xã An Ninh Tây, huyện Tuy Hòa với phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Cây cầu này giúp rút ngắn khoảng cách khoảng 10 km so với di chuyển từ huyện Tuy An qua thị xã Sông Cầu, hoặc đi TP Quy Nhơn (Bình Định). Cầu Ông Cọp hiện đang giữ kỷ lục là cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam. Cầu dài khoảng 800 m, rộng gần 2 m (nơi rộng nhất khoảng 2,3 m) và trụ cao 8-10 m. Tuy nhiên, do được xây dựng khá thủ công và từ những nguyên vật liệu đơn giản nên cây cầu chỉ sử dụng cho những người đi bộ, đi xe đạp hoặc đi xe máy với trọng tải cho phép. Cầu được quản lý bởi nhiều hộ gia đình xung quanh. Những hộ gia đình này sẽ có trách nhiệm thu phí người qua cầu với mức phí vài nghìn đồng mỗi lượt, dành cho việc sửa chữa khi cầu hỏng hóc. Cầu bắt đầu được xây dựng từ năm 1998 với tổng chi phí hơn một tỷ đồng, do ông Nguyễn Phước Thọ (TP Nha Trang, Khánh Hòa) tự bỏ tiền đầu tư. Sau này có nhiều người cùng góp vốn và quản lý. Theo người dân ở đây chia sẻ, phần ván cầu làm từ thân cây phi lao, bạch đàn; thành cầu làm bằng thân tre già. Cây cầu hiện phục vụ nhu cầu đi lại cho hàng nghìn hộ dân ở khu vực lân cận. Ngoài ra, đây cũng là điểm thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Khung cảnh thiên nhiên với vẻ đẹp mộc mạc, đơn sơ của miền sông nước Phú Yên. Cầu Ông Cọp sở hữu một vẻ đẹp mộc mạc, bình yên và có sức cuốn hút đến lạ thường, đặc biệt vào lúc bình minh hay hoàng hôn. >>> Mời độc giả xem thêm video Ngỡ ngàng cây cầu “đi trên mây” dùng tên lửa để xây dựng:

