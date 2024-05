Đến nhà bạn gái chơi, người đàn ông trộm vàng mang đi bán

Ngày 8/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vĩnh Yên ra quyết định khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Văn Hùng (1992, trú tại xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) về trộm cắp tài sản quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Văn Hùng quen biết với chị P.T.L, trú tại xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, hiện đang thuê trọ tại phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên. Đầu tháng 3/2024, Hùng đến nhà trọ của chị L. để chơi.

Tại đây, Hùng đã lấy trộm 1 chiếc nhẫn vàng 5 chỉ đính đá, loại 9999, sau đó đem xuống Hà Nội bán được 34 triệu đồng. Số tiền này, Hùng sử dụng để mua xe máy và tiêu xài cá nhân.

Sau khi phát hiện bị mất chiếc nhẫn vàng trên, chị P.T.L.đã làm đơn trình báo gửi cơ quan Công an thành phố Vĩnh Yên. Quá trình điều tra, xác minh, Công an thành phố đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm trộm cắp là Nguyễn Văn Hùng.

Nguyễn Văn Hùng đã có 1 tiền án về tội cướp tài sản bị Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái xử phạt 10 năm tù gian, đối tượng chấp hành xong án phạt tù và ra trại tháng 2/2.

Hiện vụ xuống nhà bạn gái chơi, người đàn ông trộm vàng mang đi bán đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.