Đêm cuối năm, chợ hoa Quảng Bá tấp nập người bán kẻ mua

Chợ hoa Quảng Bá (phường Quảng An, quận Tây Hồ) được biết đến là một trong những chợ đầu mối lớn cung cấp hoa tươi cho TP Hà Nội cũng như các tỉnh phía Bắc. Vào những ngày cận Tết, chợ hoa này càng trở nên rực rỡ sắc màu với hàng trăm loại hoa Ghi nhận lúc 23h đêm ngày 8/2 (tức 29 Tết), chợ hoa Quảng Bá tấp nập, nhộn nhịp. Do ảnh hưởng bởi dự án mở rộng đê Âu Cơ nên tuyến đường vào chợ thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Chợ hoa Quảng Bá nhộn nhịp người bán kẻ mua Các chủ sạp hoa tại chợ hoa Quảng Bá có một đêm làm việc hết công suất ở thời tiết dưới 10 độ C của Hà Nội. Người dân chen chúc lựa chọn tại các sạp hoa Theo tìm hiểu, giá thành những ngày cận Tết cũng không có nhiều thay đổi. Chỉ có một số loại hoa tăng giá như hoa ly những ngày này đã tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường... Hầu hết hoa ly được cắt tại các làng hoa như: Tây Tựu (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm), huyện Mê Linh, huyện Đan Phượng… Theo nhiều người dân chia sẻ, thay vì tới các chợ hoa Tết thì việc đến tận chợ hoa Quảng An với đa dạng về mẫu hoa nên rất có nhiều lựa chọn. Giá cả tại đây cũng rẻ hơn tại các điểm bán hoa Tết Càng về đêm, chợ hoa Quảng An càng đông đúc người đến mua hơn >>> Mời độc giả xem thêm video Ghé thăm chợ đêm nổi tiếng bậc nhất Đà thành:

