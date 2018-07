Đề nghị truy tố ông Phan Văn Vĩnh và 103 đối tượng

(Kiến Thức) - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã chuyển hồ sơ đề nghị truy tố ông Phan Văn Vĩnh, Nguyên Thanh Hóa cùng hơn 100 bị cáo sang VKSND tỉnh Phú Thọ. Dự kiến, 45 ngày nữa, VKSND sẽ ra cáo trạng vụ án.

Ngày 18/7, Lao Động dẫn lời ông Đoàn Minh Hương – Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ cho hay, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã kết thúc điều tra vụ án đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ chuyển hồ sơ sang VKSND đề nghị truy tố 104 đối tượng.

Trong số các đối tượng bị đề nghị truy tố bao gồm: ông Phan Văn Vĩnh – nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”), Bộ Công an và ông Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (tội “Tổ chức đánh bạc”).

Dự kiến, trong khoảng 45 ngày, VKSND tỉnh Phú Thọ sẽ ra cáo trạng vụ án.

Ông Phan Văn Vĩnh (bên trái) và Nguyễn Thanh Hóa (phải).

Trước đó, hôm 15/7, theo báo CAND, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố thêm tội “Đưa hối lộ” đối với Nguyễn Văn Dương (43 tuổi) – Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC. Dương được coi là một trong “ông trùm” đường dây tổ chức đánh bạc trực tiếp Rikvip cùng Phan Sào Nam.

Điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%.

Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỉ đồng.