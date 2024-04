Đề nghị CA huyện điều tra vụ nữ nhân viên bị sàm sỡ, hành hung

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương vừa có công văn gửi Công an tỉnh Hải Dương, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thanh Hà và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Hà đề nghị các đơn vị này tham gia, giải quyết vụ việc nữ nhân viên quán cà phê Era bị sàm sỡ, hành hung.



Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương cho biết, Hội đã nắm bắt được thông tin ban đầu về vụ việc đối tượng Phạm Công C ( SN 1986, trú tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, Hải Dương) có hành vi sàm sỡ và cố ý gây thương tích đối với cháu Nguyễn Thị S (SN 2007, là học sinh lớp 11, Trường THPT Thanh Bình, huyện Thanh Hà, trú tại xã Thanh Xá).

Hình ảnh video ghi lại cảnh C sàm sỡ cháu S.

Sau khi xảy ra vụ việc, cháu S đã đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương khám, điều trị. Hiện tại, cháu đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương đề nghị Công an tỉnh Hải Dương quan tâm, chỉ đạo Công an huyện Thanh Hà điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu S.

Đồng thời, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thanh Hà quan tâm, điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

C có hành vi hành hung cháu S.

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Hà và Hội LHPN các xã liên quan theo dõi quá trình giải quyết vụ việc của cơ quan chức năng, kịp thời lên tiếng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu Nguyễn Thị S, thăm hỏi động viên cháu S và gia đình để cháu nhanh bình phục, trở lại học tập và sinh hoạt bình thường.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, lãnh đạo Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết, hiện cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định của chị N.T.S. (sinh năm 2007, ở xã Thanh Xá,Thanh Hà), sau đó mới tiếp tục giải quyết.

Nói về việc Công an xã Thanh Khê xác minh, giải quyết vụ việc trên, lãnh đạo Công an huyện Thanh Hà cho biết, theo thẩm quyền điều tra những vụ việc ít nghiêm trọng là công an xã làm. “Về giám định tâm thần, nếu trong 7 ngày không giám định được thì phải 3 tháng xem có đúng tâm thần thật hay không phải dựa vào khoa học hình sự”, vị lãnh đạo Công an huyện Thanh Hà nói.

C tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 19h15 ngày 26/3, tại quán cà phê Era (xã Thanh Khê), Phạm Công C (sinh năm 1986, ở xã Tân Việt, Thanh Hà, Hải Dương) đã có hành vi sàm sỡ thiếu nữ N.T.S. (sinh năm 2007, ở xã Thanh Xá), đang là nhân viên quán cà phê này.

Sau đó, khi cháu S. đã đuổi theo chụp ảnh mặt C thì bị đối tượng đạp vào ngực, tát vào mặt và yêu cầu chị xóa ảnh. Sau khi có người can thiệp, C bỏ đi. Cháu S. đã trình báo Công an xã Thanh Khê và đi khám sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà.

Sự việc được camera của quán ghi lại sau đó được đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều ý kiến đề nghị cần làm rõ, xử lý hành vi của C theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thanh Khê đã xác minh tin và triệu tập C đến làm việc. Công an huyện Thanh Hà giao Công an xã Thanh Khê chủ trì, giao Đội Điều tra tổng hợp phối hợp và hướng dẫn xác minh, giải quyết vụ việc.

Liên quan vụ việc trên, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin được cho là do người nhà cháu S đăng tải cập nhật tình trạng sức khỏe của cô gái cho biết, sau khi bị hành hung, S có biểu hiện không bình thường, hiện đang nhập viện Bạch Mai và điều trị tại khoa thần kinh.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ…