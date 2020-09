Đê Hữu Hồng oằn mình cõng xe quá tải: Cơ quan chức năng đang ở đâu?

Mới đây, PV có mặt ghi nhận tại khu vực đê Hữu Hồng đoạn qua xã Hồng Vân và Thống Nhất (thuộc tuyến đê cấp 1) đang xuống cấp trầm trọng. Mặt đê nhiều chỗ xuất hiện những vết nứt, bị sụt lún kéo dài tạo thành rãnh dài. Ổ gà, ổ trâu xuất hiện liên tục khiến xe máy, ô tô gầm thấp đi lại khó khăn, nguy hiểm. Những chiếc xe tải hạng nặng chạy ngày đêm qua tuyến đường đê này để chở vật liệu. Theo người dân sinh sống ở tuyến đường đê qua địa bàn xã Thống Nhất (Thường Tín), mặt đê xuống cấp từ lâu bởi những chiếc xe tải cỡ lớn trở vật liệu và những xe chở bê tông. Họ lấy đất chỗ khác về lấp lên những ổ gà, ổ voi nên mỗi lần xe đi qua rất bụi và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông qua tuyến đường này. Các xe tải sau khi lấy cát từ điểm tập kết ngoài đê, đi vào đường Tía, xã Thống Nhất về Quốc lộ 1A cũ, Quốc lộ 21B rồi tỏa đi các vùng lân cận. Dù đi vào đường cấm, nhưng các xe này không bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Những chiếc xe siêu trường siêu trọng chạy suốt ngày. Theo ông Tùng, thôn Cẩm Cơ, xã Hồng Vân cho biết, xe chở cát sỏi xây dựng, xe bê tông trọng tải lớn chạy cả ngày lẫn đêm. Lái xe thường lấy vật liệu xây dựng từ các điểm phía ngoài đê, trên địa bàn rồi di chuyển đến các công trường, điểm lân cận. Theo ông Tùng, tình trạng sụt lún, nhiều rãnh nứt do các xe quá tải, quá khổ gây ra. Vị lãnh đạo xã Hồng Vân cũng cho biết rằng, UBND xã thường xuyên báo cao lên UBND huyện Thường Tín xin ý kiến chỉ đạo để xử lý tình trạng xe quá tải chạy qua địa bàn... nhưng không có kết quả. Tình trạng mặt đê rạn nứt, sụt lún không chỉ ảnh hưởng tới người dân hai bên đê mà còn khiến cho những người tham gia giao thông luôn phải cảnh giác; chủ quan là có thể gây tai nạn cho bản thân và những người khác. Chị Hương, trú tại xã Thống Nhất cho biết, các xe trọng tải lớn thường đi với tốc độ cao, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Chưa kể, mặt đường có quá nhiều ổ gà, ô voi và cát. Xe máy đi qua rất dễ bị trượt bánh, ngã xuống đường. Mặc dù cơ quan chức năng cắm các biển báo hạn chế trọng tải 12 tấn, thế nhưng những chiếc xe tải hiệu Howo, xe trộn bê tông có tải trọng thiết kế từ 15-30 tấn ngang nhiên hoạt động. Trên nhiều xe xuất hiện vết hàn, khớp cơi nới thành thùng cao 30-50 cm, thậm chí có xe vết cơi nới cao thêm 1 m, chở vật liệu vượt quá thùng. Các xe này mang logo của các công ty như bê tông Phong Cảnh, Hoàng Long, Cường Linh, Thanh Long, THM… Theo khảo sát của PV, dọc tuyến đê dài khoảng 5km từ xã Hồng Vân đến xã Thống Nhất có gần 10 điểm tập kết cát sạn, trạm trộn bê tông đang hoạt động. Các phương tiện như máy xúc, ô tô có trọng tải lớn tấp nập ra vào gây khói bụi mù mịt cả một vùng trời. Tại con đường dân sinh, sát chân đê, hàng dài những chiếc xe tải hạng nặng nối đuôi nhau chờ vào bến bãi gây ách tắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Những chiếc xe chở bê tông ở bên đê Hữu Hồng thuộc địa bàn xã Thống Nhất chạy suốt ngày. Họ tự khắc phục bằng việc chở nước về tưới lên tuyến đường đê nhằm hạn chế bụi, nhưng chính vì sự tưới nước không nhất quán khiến cho tuyến đê vốn đã yếu này lại càng xuống cấp nhanh. Người dân đi quan đoạn đê thuộc Điếm 99 (xã Thống Nhất) ngao ngán. Anh Thăng, một người thường xuyên đi qua tuyến đường này để đi làm cho biết: "Trời nắng đi qua đây bụi lắm toàn xe to đi lại và ổ voi, gồ ghề nên không cẩn thận là ngã ngay". Anh Thăng cho biết thêm: Những hôm trời mưa qua đây mới là "cực hình", ở gà to có nước không để ý đi xe máy quá rơi xuống không lên được, chưa kể xe tải đi qua nước bùn bắn tung tóe, người dân chúng tôi đi qua đây rất khổ. Chỉ mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để chấm dứt xe quá tải chạy làm hỏng đường đê và sớm trả lại tuyến đường đê yên bình cho người dân". Video: Những chiếc xe "hổ vồ" có thùng chở hàng siêu khủng cày nát mặt đường đê Hữu Hồng. Những chiếc xe tải cỡ lớn dừng đỗ ngay bên đường Đi ngang, đi dọc trong tuyến đường dân sinh nhưng lại không hề có bóng dáng của cơ quan chức năng xử lý. Báo Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin tình trạng xe quá khổ, quá tải lộng hành trên địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội).

