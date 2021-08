Đau lòng những vụ án bẫy chuột làm chết người

Dùng điện bẫy chuột, làm chết bà hàng xóm: Thấy chuột vào cắn phá lúa, Trần Văn Cần (56 tuổi, trú huyện Ân Thi, Hưng Yên) dùng dây điện đấu nối từ nhà ra ruộng lúa và nối với dây thép cắm quanh ruộng để diệt chuột. Trong quá trình đi làm ruộng, bà Trần Thị V. (72 tuổi, trú cùng thôn) bị điện giật chết. Ngày 25/8, ông Cần bị CA tỉnh Hưng Yên khởi tố. Giăng bẫy điện diệt chuột làm bé trai hàng xóm tử vong: Tối 3/8, để bảo vệ ruộng bắp (ngô) của mình khỏi bị chuột phá hoạt, Đinh Bá Hổ (SN 1953, ngụ huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) đã giăng bẫy điện để diệt chuột. Đến hôm sau, Hổ phát hiện cháu Tạ Quốc Huy (SN 2008, là hàng xóm) bị điện giật tử vong. Tưởng trộm đi kiểm tra, bị điện giật tử vong do hàng xóm giăng bẫy chuột: Ngày 19/7, anh T. (SN 1973, ở huyện Gia Lộc, Hải Dương) nghe thấy tiếng chó của nhà sủa mạnh. Nghĩ là có trộm, anh T. liền cầm đèn pin và một ống nước bằng nhựa đi kiểm tra thì bị điện giật tử vong. Nguyên nhân do nhà hàng xóm giăng bẫy chuột bằng dây điện. Kéo điện bẫy chuột làm chết người: Ngày 17/7, Nguyễn Phước Đạt (40 tuổi, ở TP.Tuy Hòa, Phú Yên) cắm điện vào đường dây để bẫy chuột nhưng do say rượu nên Đạt không ra canh gác như mọi ngày. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, ông Trần Phúc (47 tuổi, trú cùng địa phương) ra đồng bắt nhái, khi đến ruộng của Đạt thì bị vướng dây điện tử vong. Nam thanh niên chết vì vấp phải dây điện bẫy chuột trên đồng: Ngày 4/5, anh Phạm Ngọc Q. (29 tuổi, trú huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) cùng bạn gái đi ra cánh đồng bắt cua. Trong lúc bắt cua, anh Q. vấp phải dây điện do ông Bùi Quang C. (người cùng địa phương) giăng ra để bẫy chuột nên bị điện giật tử vong. Một phụ nữ tử vong do vướng dây điện trần bẫy chuột: Ngày 21/4, bà Nguyễn Thị Ph (SN 1958, trú huyện Kim Thành, Hải Dương) đi phun thuốc trừ sâu và làm cỏ tại ruộng lúa của gia đình, bà Ph. đã vướng vào dây điện trần chăng bẫy chuột xung quanh ruộng của ông Nguyễn Văn Nam (SN 1962, trú cùng địa phương) và bị điện giật tử vong. Đi thăm đồng người đàn ông vướng dây điện bẫy chuột tử vong: Ngày 13/4, ông L.V.A (SN 1961, trú huyện Thường Tín, Hà Nội) trong lúc ra thăm đồng đã vướng vào dây thép (nối với nguồn điện) do hàng xóm là Lê Văn Hòe (SN 1970) dùng để bẫy chuột dẫn đến tử vong. Căng dây điện bẫy chuột làm chết người: Ngày 23/3, phát hiện chuột phá hoại hoa màu, Đào Văn Khá (trú Yên Mỹ, Hưng Yên) đã lắp đặt hệ thống điện để giăng bẫy. Một người tại địa phương đã tử vong khi đi vào bẫy điện này. Ngày 24/3, Khá ra ruộng kiểm tra thì phát hiện anh L.V.Đ (SN 1974, trú cùng địa phương) đã tử vong. >>>>> Xem thêm video: Cha gài điện bẫy chuột, con gái vướng bẫy tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

