Danh tính, thủ đoạn của kẻ đứng sau vụ khủng bố Cục thuế Bình Dương

(Kiến Thức) - Kẻ đứng sau vụ khủng bố là Lisa Phạm tên thật là Phạm Thị Anh Đào là thành viên của tổ chức phản động và đang bị Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, truy nã vì tội khủng bố.

Liên quan đến vụ nổ tại Cục thuế tỉnh Bình Dương, Bộ Công an cho biết, đây là một hoạt động khủng bố. Hiện Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Dương (39 tuổi, trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, quy định tại Điều 113 Bộ luật hình sự.

Điều tra ban đầu cho thấy Trương Dương thực hiện vụ nổ theo chỉ đạo của Lisa Phạm (họ tên thật là Phạm Thị Anh Đào, 40 tuổi, hiện đang định cư tại Mỹ) – là thành viên tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Lisa Phạm đang bị cơ quan chức năng truy nã về tội khủng bố.

Hồi đầu năm 2018, Bộ Công an chính thức thông báo "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là tổ chức khủng bố. Tổ chức này gồm 7 người cầm đầu, trong đó Lisa Phạm có nhiệm vụ kích động khủng bố, phá hoại manh động chống phá Việt Nam. Tháng 8/2017, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Phạm Lisa về tội " Khủng bố chống chính quyền nhân dân " theo Điều 84 BLHS Việt Nam. Được biết, Lisa Phạm từng nhập cảnh về Việt Nam 3 lần vào 2005 nhằm móc nối, xúi giục các thành phần phản động trong nước và cả 3 lần đều bị An ninh Việt Nam bắt về Trại giam B34, Bộ Công an ở TP.HCM. Trong trại giam, Lisa Phạm từng nhận tội lỗi của mình và viết đơn xin khoan hồng. Tuy nhiên, sau khi được trả tự do và bị trục xuất khỏi Việt Nam, Lisa Phạm tiếp tục thể hiện thái độ chống đối, quay ngoắt thái độ.