Danh tính 6 người thương vong trong vụ tai nạn ô tô ở Bắc Ninh

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn ô tô khiến 6 người thương vong xảy ra khoảng 14h00 ngày 4/2, tại tuyến đường tỉnh 285 (thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Trung Chính và thị trấn Thừa - Lương Tài - Bắc Ninh). Cụ thể, vào khoảng thời gian trên ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 98A-N06.33 đang lưu thông hướng từ đầu Chanh (xã Trung Chính) về cầu Phương (xã Phú Hoà), trên xe có 6 người. Khi xe ô tô di chuyển đến ngã tư cầu Táo Đôi thi va chạm với và xe tải mang BKS 99C-145.12 đang đi từ thị trấn Thứa về xã Lai Hạ (trên xe có 1 lái xe). Hậu quả làm 2 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong khi đưa đi cấp cứu, 3 người bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Danh tính nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Văn Nam - lái xe (SN 2000, quê quán: Tân Yên, Bắc Giang); Nguyễn Thị Hằng (quê quán Yên Dũng, Bắc Giang); Lê Văn Thắng (SN 2000, quê quán: Lục Ngạn, Bắc Giang). Danh tính nạn nhân bị thương gồm: Đào Đức Quyền (SN 2000, ở Nam Định); Đặng Tuấn Minh (SN 1998, quê quán: Lục Ngạn, Bắc Giang); Nguyễn Gia Huy (SN 1995, quê quán: Gia Bình, Bắc Ninh). Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Lương Tài đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, phân công lực lượng đến hiện trường, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh để tổ chức điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Lực lượng chức năng cũng đã bàn giao 3 nạn nhân tử vong cho gia đình tổ chức mai táng. Người bị thương: Đặng Tuấn Minh, Nguyễn Gia Huy đã xuất viện về nhà, Đào Đức Quyền chuyển viện lên Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh điều trị. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn ô tô ở Bắc Ninh khiến 6 người thương vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

