Đánh người tại Cty Đường Dương: Đường “Nhuệ” dọa cho phụ xe "biến mất"

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra bản kết luận điều tra số 33 về vụ việc Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, TP Thái Bình, còn gọi là Đường “Nhuệ”) và vợ là Nguyễn Thị Dương (SN 1980, TP Thái Bình) cùng đàn em cố ý gây thương tích cho một phụ xe là anh Trịnh Ngọc Anh (SN 1996, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), nhân viên nhà xe Phúc Cường, TP Thái Bình.



Theo kết luận, ngày 30/3, anh Trịnh Ngọc Anh là nhân viên phụ xe của Công ty Phúc Cường cùng lái xe đi xe khách từ Thái Bình lên Hà Nội. Khi xuất bến, anh Ngọc Anh có nhận của anh Trần Ngọc Trác (SN 1986, huyện Vũ Thư) một túi tài liệu gồm biên bản nghiệm thu công trình làm đường 223 thuộc xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư và giấy ủy nhiệm chi để làm thủ tục chuyển khoản của anh Trần Anh Tuấn (trú tại Hà Nội) gửi từ Thái Bình đến Hà Nội cho vợ anh Tuấn là chị Trần Việt Vân. Địa điểm hẹn giao nhận tại số 195, Khuất Duy Tiến, Hà Nội.

Khi đi đến đường Khuất Duy Tiến, do đường đang cấm dừng đỗ xe và có camera giám sát nên xe khách của anh Trịnh Ngọc Anh không thể dừng lại để giao tài liệu cho chị Vân vì sợ bị phạt. Chị Vân nhiều lần gọi điện cho Ngọc Anh để đến điểm hẹn nhận tài liệu.

Sau đó, Ngọc Anh đến đầu đường Tố Hữu cách chỗ chị Vân đỗ xe khoảng 150m và hẹn ra đó lấy tài liệu. Khi chị Vân điều khiển xe ô tô ra điểm này, gặp Ngọc Anh lấy tài liệu thì xảy ra tranh cãi. Trưa cùng ngày, chị Vân đã trao đổi với chồng là anh Trần Anh Tuấn qua điện thoại về việc mâu thuẫn, tranh cãi với Ngọc Anh. Đồng thời gửi số điện thoại, tên nhà xe của Ngọc Anh cho Tuấn. Lúc này, anh Tuấn đang ngồi ăn cơm tại nhà Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương cùng một số người khác ở TP Thái Bình.

Thời điểm đó, anh Tuấn lấy máy gọi điện vào số của Ngọc Anh, hỏi về việc vì sao tranh cãi với vợ mình. Đang nói chuyện thì Đường lấy điện thoại từ tay anh Tuấn và xưng danh “Đường Nhuệ” nhưng anh Ngọc Anh không tin (do trao đổi qua điện thoại).

Lúc này, Đường muốn chứng minh nên lấy máy của mình với số điện thoại đuôi “88888” gọi lại cho Ngọc Anh, yêu cầu Ngọc Anh về Thái Bình phải qua nhà mình để “xin lỗi”. Biết đúng là Nguyễn Xuân Đường nên Ngọc Anh lo sợ, gọi điện cho anh Phạm Văn Quang (SN 1978, TP Thái Bình) là người điều hành của nhà xe để kể về chuyện Đường bắt qua nhà xin lỗi.

Khoảng 13h30 chiều 30/3, Đường điện thoại cho anh Nguyễn Thượng Hải, Giám đốc Công ty vận tải Nam Hà Hải đến nhà. Tại đây, Đường kể lại sự việc mâu thuẫn giữa chị Vân với Ngọc Anh, đồng thời nói rằng Ngọc Anh làm cho công ty của anh Hải. Anh Hải gọi điện cho Ngọc Anh thì được biết làm cho công ty Phúc Cường.

Sau đó, Đường cùng con nuôi là Bùi Mạnh Tiến và Đào Văn Bằng đi ra bến xe khách TP Thái Bình để tìm Ngọc Anh. Tại đây, Đường gặp anh Quang và yêu cầu đưa Ngọc Anh đến nhà xin lỗi.

Khoảng 17h đến 18h cùng ngày, Đường ngồi ở ghế đá trên đường Lê Đại Hành và nói với mọi người: “Tý có thằng đến xin lỗi, đưa nó lên tầng 2 tẩn” rồi đi vào trong nhà. Lúc đó, Nguyễn Thị Dương - vợ Đường "Nhuệ" cũng nói: “Tý có thằng đến xin lỗi, nó mà liên thiên thì tát cho nó mấy cái cảnh cáo”.

Đến khoảng 18h khi Ngọc Anh về đến Thái Bình, anh Quang và 2 người bạn là nhân viên của nhà xe cùng đi đến nhà Nguyễn Xuân Đường để xin lỗi.

Tại đây, Nguyễn Xuân Đường cùng Nguyễn Thị Dương và một số đàn em thân tín đã ngồi đợi sẵn. Đường yêu cầu Ngọc Anh đi lên tầng 2. Đàn em của Đường là Đào Văn Bằng (SN 1986, TP Thái Bình) khóa chốt cửa tầng 1 để “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Tại tầng 2 nhà Đường, Nguyễn Thị Dương chửi anh Ngọc Anh và dùng tay đánh phụ xe này. Hai đối tượng Phạm Xuân Hòa (SN 1976, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, TP Thái Bình) dùng chân đá vào mặt Ngọc Anh. Lúc đó, Nguyễn Xuân Đường nói rằng: “Mày có tin chỉ một cuộc điện thoại của tao, mày biến mất khỏi đất Thái Bình này không?”.

Nguyễn Thị Dương cầm một vòng dây vụt vào mặt anh Ngọc Anh. Sau đó, anh Ngọc Anh tiếp tục bị Phạm Ngọc Quý (SN 2003, Vũ Thư, Thái Bình), Đào Văn Bằng, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Xuân Hòa đánh đập trên tầng 2 nhà Đường "Nhuệ". Kết thúc màn “đánh hội đồng”, anh Ngọc Anh được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình điều trị với xác định thương tổn là 14%.

Vụ đánh người tại nhà Nguyễn Xuân Đường không lọt qua mắt cơ quan công an. Ngày 7/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích đối với 3 bị can Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh và Phạm Ngọc Quý.

Đến ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường, Đào Văn Bằng, Phạm Xuân Hòa để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

