Đang lưu thông, xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm

Sáng 24/5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), công an tỉnh Nghệ An cho biết trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Diễn Châu, Nghệ An vừa xảy ra một vụ cháy xe ô tô đầu kéo trong đêm. Theo đó, khoảng 1h sáng cùng ngày (24/5), một chiếc xe đầu kéo, kéo theo container chở trái cây do tài xế của Công ty TNHH MTV Hưng Phát tỉnh Lạng Sơn điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An đã bất ngờ bốc cháy. Phát hiện xe ô tô đầu kéo cháy, tài xế đã kịp thời thoát ra ngoài và báo sự việc liên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, công an tỉnh Nghệ An đã huy động một xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế, tuy nhiên xe ô tô đầu kéo đã bị cháy trơ khung sắt. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do lửa xuất phát từ khu vực máy phát điện và máy điều hòa phía sau cabin xe, sau đó cháy lan và làm nổ bình dầu xe, cháy lan sang container. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Ảnh: Google Maps nơi xảy ra vụ xe ô tô đầu kéo cháy) Nghệ An: Xe ô tô bốc cháy, tài xế bị bỏng nặng. (Nguồn: VTC14)

