Dân phấn khởi khi đường Bùi Xương Trạch được nâng cấp

Trước thực trạng tuyến phố Bùi Xương Trạch đã xuống cấp nhiều năm nay, Ban Duy tu các công trình giao thông Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương cải tạo tuyến đường này. Ban Duy tu các công trình giao thông Hà Nội đã huy động máy móc, nhân lực tiến hành thảm lại mặt đường, tạo điều kiện di chuyển thuận lợi nhất cho người dân. "Ổ trâu", "ổ gà" và nhiều nắp cống trồi cao so với bề mặt đường đã được xoá bỏ. Trước đó, theo người dân, cũng chính vì những cái "bẫy" này đã khiến tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn. Ông Nguyễn Văn Thanh, người dân sống trên tuyến đường Bùi Xương Trạch chia sẻ: "Chờ mãi mới tới ngày con đường "đau khổ" này được tu sửa, người dân chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi. Từ nay giao thông sẽ thuận lợi hơn và sẽ ít xảy ra tai nạn hơn, các con đi học bố mẹ cũng an tâm". Hàng chục nắp cống nhô cao so với bề mặt đường đã được xoá. Mặt đường được nâng cấp, trải thảm nhựa bằng phẳng. Tuyến phố xuống cấp nhiều năm, đến nay đã được sửa chữa. Tuyến phố Bùi Xương Trạch có chiều dài khoảng 1,5km, chiều ngang nhỏ, hẹp, có chỗ chỉ hơn 3m, chỗ nào rộng thì được khoảng 5m. Với lượng phương tiện di chuyển qua đây đông, nhất là vào giờ cao điểm, khiến áp lực giao thông rất nặng nề. Nhưng theo ghi nhận của PV ngày 24/4, con đường này mới chỉ được tu sửa, trải thảm nhựa từ số 389 Khương Trung tới số 43 Bùi Xương Trạch (dài khoảng 120m) và đã có dấu hiệu ngừng lại. Như vậy còn khoảng hơn 1km đường nữa vẫn đang trong thực trạng xuống cấp. Người dân nơi đây mong chính quyền các cấp sớm sửa chữa toàn bộ tuyến đường để giao thông được an toàn và nâng cao mỹ quan đô thị. >>> Mời độc giả xem thêm video Cận cảnh Khuê Văn Các - biểu tượng Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng (Nguồn: Kienthucnet):

Trước thực trạng tuyến phố Bùi Xương Trạch đã xuống cấp nhiều năm nay, Ban Duy tu các công trình giao thông Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương cải tạo tuyến đường này. Ban Duy tu các công trình giao thông Hà Nội đã huy động máy móc, nhân lực tiến hành thảm lại mặt đường, tạo điều kiện di chuyển thuận lợi nhất cho người dân. "Ổ trâu", "ổ gà" và nhiều nắp cống trồi cao so với bề mặt đường đã được xoá bỏ. Trước đó, theo người dân, cũng chính vì những cái "bẫy" này đã khiến tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn. Ông Nguyễn Văn Thanh, người dân sống trên tuyến đường Bùi Xương Trạch chia sẻ: " Chờ mãi mới tới ngày con đường "đau khổ" này được tu sửa, người dân chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi. Từ nay giao thông sẽ thuận lợi hơn và sẽ ít xảy ra tai nạn hơn, các con đi học bố mẹ cũng an tâm". Hàng chục nắp cống nhô cao so với bề mặt đường đã được xoá. Mặt đường được nâng cấp, trải thảm nhựa bằng phẳng. Tuyến phố xuống cấp nhiều năm, đến nay đã được sửa chữa. Tuyến phố Bùi Xương Trạch có chiều dài khoảng 1,5km, chiều ngang nhỏ, hẹp, có chỗ chỉ hơn 3m, chỗ nào rộng thì được khoảng 5m. Với lượng phương tiện di chuyển qua đây đông, nhất là vào giờ cao điểm, khiến áp lực giao thông rất nặng nề. Nhưng theo ghi nhận của PV ngày 24/4, con đường này mới chỉ được tu sửa, trải thảm nhựa từ số 389 Khương Trung tới số 43 Bùi Xương Trạch (dài khoảng 120m) và đã có dấu hiệu ngừng lại. Như vậy còn khoảng hơn 1km đường nữa vẫn đang trong thực trạng xuống cấp. Người dân nơi đây mong chính quyền các cấp sớm sửa chữa toàn bộ tuyến đường để giao thông được an toàn và nâng cao mỹ quan đô thị. >>> Mời độc giả xem thêm video Cận cảnh Khuê Văn Các - biểu tượng Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng (Nguồn: Kienthucnet):