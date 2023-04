Hà Nội: Ám ảnh những cái "bẫy" trên đường Bùi Xương Trạch

Suốt nhiều năm qua, người dân quanh khu vực phố Bùi Xương Trạch (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) ám ảnh bởi hằng ngày phải di chuyển qua tuyến đường bị xuống cấp nghiêm trọng. Đã rất nhiều trường hợp xảy ra tai nạn tại con đường "đau khổ" này. Theo ghi nhận của PV, tuyến phố Bùi Xương Trạch có chiều dài khoảng 1,5km, chiều ngang nhỏ, hẹp, có chỗ chỉ hơn 3m, chỗ nào rộng thì được khoảng 5m. Bên cạnh những "ổ trâu", "ổ gà" sụt lún, gồ ghề là những nắp cống trồi rất cao so với bề mặt đường như ma trận giăng bẫy người tham gia giao thông. Hàng chục nắp cống đều nhô rất cao so với bề mặt đường. Có khu vực sụt lún sâu tới 10cm, cực kì nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Người dân tại đây cho biết, tuyến đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông bởi các "bẫy" này. Cô N.A bán hàng tại tuyến đường này đã 20 năm, bày tỏ sự bức xúc: "Ngày nắng đã hay tai nạn rồi, ngày mưa còn ám ảnh hơn, các xe thi nhau ngã. Khi mưa, nước ngập quá đầu gối, người dân không thể nào mà né cho nổi". Những chướng ngại vậ" bằng sắt mọc giữa đường được người dân nơi đây ví như những cột barie.Nếu người tham gia giao thông không chú ý, tông trúng van sắt này tỉ lệ ngã là rất cao. Xe máy của người phụ nữ này bị mắc kẹt bởi nắp cống nhô quá cao. Camera giám sát của một hộ gia đình trên tuyến đường Bùi Xương Trạch ghi lại vào lúc 0 giờ 17 phút ngày 17/4, một phương tiện xe máy đã ngã bởi không né kịp những cái bẫy giăng trên đường. Ông Nguyễn Văn Thanh, người dân sống trên tuyến đường Bùi Xương Trạch ngao ngán: “Tuyến phố này nhỏ, hẹp mà lượng phương tiện di chuyển qua đây đông, nhất là vào giờ cao điểm, áp lực giao thông tại đây rất nặng nề. Đặc biệt, quanh đây có nhiều trường học, các cháu khi di chuyển qua đây cũng ngã liên tục. Mong sao lãnh đạo thành phố sớm quan tâm cải tạo, nâng cấp tuyến đường này để người dân đi lại được an toàn hơn". Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND phường Khương Đình, quận Thanh Xuân cho biết, về vấn đề tuyến đường Bùi Xương Trạch xuống cấp, phường đã có văn bản báo cáo quận, quận cũng đã báo cáo thành phố và đang chờ thành phố đầu tư để cải tạo, nâng cấp tuyến đường này. >>> Mời độc giả xem thêm video Kinh hoàng khoảnh khắc ô tô “điên” lao vào dòng người trên đường (Nguồn: Kienthucnet):

