14 sự thật kinh ngạc về Thành Cát Tư Hãn

1. Xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn. Thiết Mộc Chân sinh ra trong một gia đình du mục thuộc bộ tộc Khắc Liệt, nhưng cuộc sống của ông đầy khó khăn ngay từ khi còn nhỏ. Cha ông bị đầu độc bởi một bộ tộc đối thủ, gia đình bị bỏ rơi và buộc phải tự lực để sinh tồn. Chính những thử thách này đã rèn luyện ông trở thành một nhà lãnh đạo kiên cường. Ảnh: Pinterest. 2. Khả năng đoàn kết các bộ tộc Mông Cổ. Một trong những thành công lớn nhất của Thành Cát Tư Hãn là khả năng đoàn kết các bộ tộc Mông Cổ vốn hay mâu thuẫn. Ông tạo ra một liên minh bền vững bằng cách tạo ra bộ luật Yassa, thực hiện hôn nhân chính trị, và bổ nhiệm người tài vào các vị trí quan trọng bất kể gốc gác. Ảnh: Pinterest. 3. Đạo luật Yassa. Yassa, bộ luật của Thành Cát Tư Hãn, nhằm tạo ra kỷ cương cho các bộ tộc Mông Cổ. Yassa không chỉ đưa ra hình phạt nghiêm khắc với hành vi trộm cắp, giết người và phản bội mà còn khuyến khích lòng trung thành, tinh thần đoàn kết, và tôn trọng lẫn nhau, giúp Mông Cổ trở thành một đế chế có trật tự. Ảnh: Pinterest. 4. Đề cao năng lực hơn địa vị. Trong việc chọn tướng lĩnh và quan chức, Thành Cát Tư Hãn đánh giá cao khả năng và lòng trung thành hơn là xuất thân. Ông đưa nhiều người bình dân có tài vào các vị trí quan trọng, điều này giúp ông có được sự trung thành tuyệt đối của họ và xây dựng được một đội ngũ lãnh đạo mạnh mẽ, hiệu quả. Ảnh: Pinterest. 5. Chính sách tự do tôn giáo tiến bộ. Thành Cát Tư Hãn cho phép người dân trong đế chế tự do thực hành tôn giáo của họ, dù là Đạo Phật, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo hay các tín ngưỡng khác. Ông nhận ra rằng tự do tôn giáo sẽ giúp tăng cường ổn định và đoàn kết trong đế chế đa sắc tộc và đa tôn giáo của mình. Ảnh: Pinterest. 6. Chiến lược quân sự tài ba. Thành Cát Tư Hãn nổi tiếng với chiến thuật quân sự sáng tạo, tận dụng sự linh hoạt của kỵ binh Mông Cổ và các chiến thuật tâm lý như giả vờ rút lui và sử dụng gián điệp để làm suy yếu kẻ thù. Các đơn vị quân đội của ông di chuyển nhanh chóng, đánh úp bất ngờ và tàn phá một cách hiệu quả, khiến quân thù không kịp phản ứng. Ảnh: Pinterest. 7. Hệ thống bưu chính và đường liên lạc “Yam”. Để quản lý một đế chế rộng lớn, Thành Cát Tư Hãn thiết lập hệ thống bưu chính Yam, với các trạm tiếp tế trải dài khắp đế chế, cho phép quân lính và quan lại di chuyển nhanh chóng. Hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì liên lạc và kiểm soát vùng lãnh thổ rộng lớn. Ảnh: Pinterest. 8. Xây dựng mạng lưới thương mại lớn và bảo vệ con đường Tơ Lụa. Thành Cát Tư Hãn tạo điều kiện cho thương mại và bảo vệ con đường Tơ Lụa, con đường thương mại kết nối châu Á với châu Âu. Chính sách bảo hộ của ông trên các tuyến đường thương mại quan trọng này giúp đế chế thịnh vượng và giao lưu văn hóa phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Pinterest. 9. Thực hiện biện pháp khoa học và thống kê dân số. Để nắm rõ tình hình dân số, Thành Cát Tư Hãn đã yêu cầu điều tra dân số và kiểm kê tài sản để cải thiện hệ thống thu thuế và kiểm soát dân cư. Việc này được thực hiện ở các vùng lãnh thổ dưới quyền kiểm soát của ông và là một công cụ quản lý hiệu quả. Ảnh: Pinterest. 10. Di sản di truyền khổng lồ. Các nghiên cứu di truyền gần đây đã phát hiện rằng khoảng 16 triệu người ngày nay có DNA liên kết với Thành Cát Tư Hãn. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của ông, không chỉ về mặt lịch sử mà còn trong di sản di truyền của thế giới, vì Thành Cát Tư Hãn có nhiều con cháu trải rộng khắp đế chế của mình. Ảnh: Pinterest. 11. Tàn bạo nhưng cũng khoan dung với dân thường. Thành Cát Tư Hãn nổi tiếng với những cuộc chinh phạt tàn bạo, nhưng ông cũng đối xử tốt với những người dân thường nếu họ quy phục. Chính sách khoan dung này giúp ông dễ dàng giành được lòng trung thành của những vùng lãnh thổ mới và duy trì sự ổn định trong đế chế. Ảnh: Pinterest. 12. Thành Cát Tư Hãn là một chiến lược gia với tầm nhìn xa. Ông không chỉ chú trọng đến chiến tranh mà còn xây dựng một hệ thống quản lý và kinh tế hiệu quả cho đế chế. Nhờ vào sự kết hợp của sức mạnh quân sự, quản lý tổ chức và sự khoan dung tôn giáo, Thành Cát Tư Hãn đã xây dựng đế chế lớn nhất lịch sử chỉ trong vài thập kỷ. Ảnh: Pinterest. 13. Cái chết bí ẩn và nơi an nghỉ chưa được tìm thấy. Cái chết của Thành Cát Tư Hãn năm 1227 vẫn là một bí ẩn. Ông được cho là qua đời trong chiến dịch đánh Tây Hạ. Nơi an nghỉ của ông vẫn chưa được tìm thấy vì những người chôn cất ông đã giấu mộ, và nhiều người còn bị giết để giữ bí mật về vị trí này. Ảnh: Pinterest. 14. Tầm ảnh hưởng to lớn đến sự hình thành thế giới hiện đại. Các cuộc chinh phạt của Thành Cát Tư Hãn đã giúp mở rộng giao lưu văn hóa, khoa học và công nghệ từ châu Á đến châu Âu, đóng góp vào sự hình thành của các con đường thương mại quốc tế, và thậm chí ảnh hưởng đến văn hóa phương Tây. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Cách làm du lịch phố cổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24.

