Đại úy CA nổ súng trường gà gây chết người ở Mỹ Tho: Bị khởi tố có xác đáng?

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đại úy công an trong lúc thi hành nhiệm vụ đã làm một người tử vong. Dư luận đặt câu hỏi việc khởi tố của Công an có xác đáng?