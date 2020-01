Đại tướng Tô Lâm bế con 6 tháng tuổi của Trung úy PCCC hy sinh ở Đồng Tâm

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý; Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội Thiếu tướng Đào Thanh Hải đã đến thăm gia đình của thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân (sinh năm 1992) – một trong 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh trong vụ gây rối ở Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Ảnh: Lao Động.



Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn tặng quà và động viên gia đình thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân. Ảnh: Vietnamnet.

Đại tướng Tô Lâm cùng Đoàn lãnh đạo Bộ, các cục, đơn vị đã đến thăm, chia buồn và động viên gia đình 3 cán bộ, chiến sỹ Công an hy sinh trong vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm. Ảnh: CAND.





Đại tướng Tô Lâm thắp hương, chia buồn sự mất mát của thân nhân Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh. Ảnh: TTXVN.



Đại tướng Tô Lâm động viên gia đình Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh. Ảnh: TTXVN.



Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đến thăm và động viên gia đình thượng tá Nguyễn Huy Thịnh. Ảnh: Hanoi.gov.vn.





Vợ Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh phải gánh nỗi đau mất mát quá lớn khi chồng hy sinh. Ảnh: Lao Động.



Các lãnh đạo đến thăm và động viên gia đình Trung úy Phạm Công Huy (sinh năm 1993, công tác tại Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Công an thành phố Hà Nội). Ảnh: Vietnamnet.



Bộ trưởng Tô Lâm bế đứa con mới 6 tháng tuổi của Trung úy Phạm Công Huy, nhiều lãnh đạo đứng xung quanh không kìm được nước mắt khi thấy cảnh tượng đau lòng. Ảnh: Vietnamnet.

