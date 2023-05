Đà Nẵng: Cận cảnh các khu đất “vàng” liên quan Vũ “nhôm” được gỡ phong tỏa

Ngày 22/5, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn số 2584/UBND-NC giao các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và yêu cầu của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại công văn số 2030/C01-P4 ngày 9/5/2023 về hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản, bảo đảm hoạt động bình thường của các công ty liên quan đến Phan Văn Anh Vũ ( Vũ "nhôm"), để triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Theo công văn số 2030/C01-P4, để phục vụ yêu cầu điều tra các vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ xảy ra tại thành phố Đà Nẵng, bảo đảm thu hồi tài sản nhà nước và thi hành án, trong hai năm 2018 và 2019, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã kê biên các tài sản của 4 doanh nghiệp (Công ty Xây dựng 79 và Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, Công ty TNHH I.V.C; Công ty CP Đầu tư Nhất Gia Phúc) tại thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, ngày 20/4/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an có công văn đề nghị UBND Đà Nẵng tạm dừng các giao dịch đối với tài sản gồm cổ phần, cổ phiếu, bất động sản, quyền về tài sản của các cá nhân, tổ chức có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, trong đó có Công ty Xây dựng 79 và Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79. Đến nay, tất cả các vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ đã được đưa ra xét xử và bản án đã có hiệu lực pháp luật. Các bản án chỉ tuyên tiếp tục lệnh kê biên đối với 9 tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; không tuyên tạm dừng các giao dịch tài sản để phục vụ công tác thi hành án. Do đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để giải quyết đề nghị của 4 công ty có liên quan đến Vũ "nhôm" như đã nêu theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, thành viên góp vốn và hoạt động bình thường của doanh nghiệp. 9 khu đất được Bộ Công an đề cập liên quan đến vụ án Vũ "nhôm" có nhiều khu đất nằm ở vị trí đắc địa thuộc Q.Hải Châu (TP. Đà Nẵng). Sau nhiều năm "đắp chiếu", nhiều khu đất rơi vào cảnh hoang phế, nhếch nhác. Trong ảnh là hiện trạng khu đất tại số 84-86 Bạch Đằng. Khu đất số 73 Nguyễn Thái Học (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) hiện là một quán cà phê. Khu đất này thuộc Công ty CP Đầu tư Nhất Gia Phúc có liên quan đến Vũ "nhôm" nên được kê biên trước đó. Nhà đất ở số 318 Lê Duẩn (Q.Thanh Khê), đang cho một doanh nghiệp thuê làm nơi kinh doanh hàng điện tử. Ngoài 7 khu đất, nhà đất nằm ngay trung tâm TP.Đà Nẵng, có 2 thửa đất với diện tích lớn khác cũng được đề nghị hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản. >>> Mời độc giả xem thêm video Lãng Phí Đất Vàng (Nguồn: VTV TSTC):

Ngày 22/5, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn số 2584/UBND-NC giao các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và yêu cầu của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại công văn số 2030/C01-P4 ngày 9/5/2023 về hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản , bảo đảm hoạt động bình thường của các công ty liên quan đến Phan Văn Anh Vũ ( Vũ "nhôm"), để triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Theo công văn số 2030/C01-P4, để phục vụ yêu cầu điều tra các vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ xảy ra tại thành phố Đà Nẵng, bảo đảm thu hồi tài sản nhà nước và thi hành án, trong hai năm 2018 và 2019, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã kê biên các tài sản của 4 doanh nghiệp (Công ty Xây dựng 79 và Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, Công ty TNHH I.V.C; Công ty CP Đầu tư Nhất Gia Phúc) tại thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, ngày 20/4/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an có công văn đề nghị UBND Đà Nẵng tạm dừng các giao dịch đối với tài sản gồm cổ phần, cổ phiếu, bất động sản, quyền về tài sản của các cá nhân, tổ chức có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, trong đó có Công ty Xây dựng 79 và Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79. Đến nay, tất cả các vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ đã được đưa ra xét xử và bản án đã có hiệu lực pháp luật. Các bản án chỉ tuyên tiếp tục lệnh kê biên đối với 9 tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; không tuyên tạm dừng các giao dịch tài sản để phục vụ công tác thi hành án. Do đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để giải quyết đề nghị của 4 công ty có liên quan đến Vũ "nhôm" như đã nêu theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, thành viên góp vốn và hoạt động bình thường của doanh nghiệp. 9 khu đất được Bộ Công an đề cập liên quan đến vụ án Vũ "nhôm" có nhiều khu đất nằm ở vị trí đắc địa thuộc Q.Hải Châu (TP. Đà Nẵng). Sau nhiều năm "đắp chiếu", nhiều khu đất rơi vào cảnh hoang phế, nhếch nhác. Trong ảnh là hiện trạng khu đất tại số 84-86 Bạch Đằng. Khu đất số 73 Nguyễn Thái Học (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) hiện là một quán cà phê. Khu đất này thuộc Công ty CP Đầu tư Nhất Gia Phúc có liên quan đến Vũ "nhôm" nên được kê biên trước đó. Nhà đất ở số 318 Lê Duẩn (Q.Thanh Khê), đang cho một doanh nghiệp thuê làm nơi kinh doanh hàng điện tử. Ngoài 7 khu đất, nhà đất nằm ngay trung tâm TP.Đà Nẵng, có 2 thửa đất với diện tích lớn khác cũng được đề nghị hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản. >>> Mời độc giả xem thêm video Lãng Phí Đất Vàng (Nguồn: VTV TSTC):