Đã bắt được hung thủ chém cả nhà hàng xóm ở Bắc Giang

Ngày 11/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt được hung thủ xông vào nhà hàng xóm chém 3 người thương vong sau gần 2 ngày đối tượng gây án xong bỏ trốn... Cụ thể, khoảng 22h ngày 10/8, Công an huyện Yên Dũng và Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được đối tượng Nguyễn Hữu Phú (SN 1968, ở thôn Xuân Thượng, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) - hung thủ gây ra vụ án mạng làm 3 người trong gia đình hàng xóm thương vong. Theo cơ quan Công an đối tượng Nguyễn Hữu Phú bị bắt khi đang lẩn trốn ở dãy núi thuộc khu dốc Bụt, tiểu khu 5, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) - cách nơi xảy ra án mạng khoảng 3km. Do mâu thuẫn từ trước, vào khoảng 1h15 ngày 9/8, đối tượng Nguyễn Hữu Phú đã cầm dao nhảy qua tường nhà hàng xóm đối diện là ông Nguyễn Viết C. (SN 1947) chém tử vong chủ nhà. Không dừng lại ở đó, đối tượng đã tìm và chém vợ ông C, con trai ông C bị thương. Cả hai đã được người dân phối hợp với cơ quan chức năng, Công an đưa đi cấp cứu, còn Phú đã bỏ trốn. Hiện vụ chém cả nhà hàng xóm ở Bắc Giang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>>> Xem thêm video: Chồng bị trộm đâm chết, vợ chém khiến kẻ trộm tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Ngày 11/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt được hung thủ xông vào nhà hàng xóm chém 3 người thương vong sau gần 2 ngày đối tượng gây án xong bỏ trốn... Cụ thể, khoảng 22h ngày 10/8, Công an huyện Yên Dũng và Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được đối tượng Nguyễn Hữu Phú (SN 1968, ở thôn Xuân Thượng, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) - hung thủ gây ra vụ án mạng làm 3 người trong gia đình hàng xóm thương vong. Theo cơ quan Công an đối tượng Nguyễn Hữu Phú bị bắt khi đang lẩn trốn ở dãy núi thuộc khu dốc Bụt, tiểu khu 5, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) - cách nơi xảy ra án mạng khoảng 3km. Do mâu thuẫn từ trước, vào khoảng 1h15 ngày 9/8, đối tượng Nguyễn Hữu Phú đã cầm dao nhảy qua tường nhà hàng xóm đối diện là ông Nguyễn Viết C. (SN 1947) chém tử vong chủ nhà. Không dừng lại ở đó, đối tượng đã tìm và chém vợ ông C, con trai ông C bị thương. Cả hai đã được người dân phối hợp với cơ quan chức năng, Công an đưa đi cấp cứu, còn Phú đã bỏ trốn. Hiện vụ chém cả nhà hàng xóm ở Bắc Giang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>>> Xem thêm video: Chồng bị trộm đâm chết, vợ chém khiến kẻ trộm tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.