Cựu Trưởng phòng CSGT Hà Tĩnh lĩnh án vì để cấp dưới tham ô

Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lưu Văn Tiến (60 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".



Theo cáo trạng, từ tháng 12/2015 đến tháng 11/2019, ông Tiến là Trưởng phòng CSGT - Công an tỉnh Hà Tĩnh. Quá trình làm việc, ông Tiến bị cáo buộc không kiểm tra, đôn đốc ông Lê Hữu Nghĩa (đã mất) - Phó đội trưởng phụ trách kế toán, thực hiện việc nộp lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ về Phòng Hậu cần để nộp tiền vào kho bạc và thực hiện kê khai thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Điều này dẫn đến việc ông Nghĩa giữ lại 280 cuốn biên lai thu lệ phí đăng ký đã sử dụng và chiếm đoạt số tiền hơn 3,5 tỷ đồng tiền thu lệ phí để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ông Lưu Văn Tiến, nguyên Trưởng phòng CSGT Hà Tĩnh.

Trước đó, ngày 27/7/2023, ông Nghĩa đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam về tội ''Tham ô tài sản''. Đến ngày 17/9/2023, ông Nghĩa tử vong tại nhà tạm giữ Công an huyện Thạch Hà. Tháng 11/2023, ông Lưu Văn Tiến bị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tại tòa, bị cáo Lưu Văn Tiến đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp hơn 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ. TAND đã tuyên phạt 30 tháng cải tạo không giam giữ với bị cáo Lưu Văn Tiến về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

