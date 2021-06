Cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo nói gì với Vũ "nhôm" mà xộ khám?

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ cho VKSND tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Duy Linh (cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo) về tội "Nhận hối lộ", đề nghị truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm", cựu thượng tá công an, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) về tội "Đưa hối lộ" và bị can Hồ Hữu Hòa (37 tuổi, quê Nghệ An) về tội "Môi giới hối lộ".

Vũ "nhôm" nhiều lần hối lộ cho quan chức cấp cao.

Theo kết luận điều tra bổ sung, từ ngày 27/4/2017 đến ngày 4/5/2017, một số cơ quan truyền thông đại chúng đăng tải hình ảnh tài liệu bí mật Nhà nước do Bộ Công an và một số cơ quan ban, ngành phát hành có nội dung liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (lúc này đang là cán bộ công an) và Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79.

Ngày 4/5/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục Tình báo tổ chức cuộc họp thảo luận việc xử lý ban đầu đối với những sai phạm của Vũ “nhôm”. Ông Linh tham gia cuộc họp với tư cách Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an.

Đến 30/6/2017, Cơ quan ANĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước" và triệu tập Phan Văn Anh Vũ lên làm việc để làm rõ hành vi liên quan trong vụ án.

Do biết Hồ Hữu Hòa (SN 1984, ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) hành nghề phong thủy, tâm linh có biết ông Nguyễn Duy Linh (lúc đó đang là Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo) nên Vũ "nhôm" nhờ Hòa đặt vấn đề với ông Linh cho Vũ "nhôm" được kết nối qua điện thoại và Hòa đồng ý.

Trong tháng 7/2017, Hòa ra Hà Nội, tới nhà riêng của ông Linh (ở quận Tây Hồ), gọi điện thoại cho Phan Văn Anh Vũ bằng điện thoại của Hòa để ông Linh trao đổi.

Vũ khai, khi nói chuyện điện thoại, bị can Linh nói với Vũ: "Tao đã đọc hồ sơ của mày rồi. Lúc nào ra Hà Nội gặp nhau, tao sẽ nói chuyện sau".

Sau đó, ông Linh nhắn Hòa về nói với Vũ: "Người ta chỉ phá kinh tế nó, chứ không phải lo. Vũ có ý ủng hộ tôi về tài chính để tôi lo công việc, cậu về nói với nó sớm".

Ngày 16/7/2017, Vũ "nhôm" đưa 5 tỷ đồng rồi nhờ Hòa chuyển đến ông Linh để được ông Linh ủng hộ. Trong thời gian sau đó, theo lời khai của Vũ và những người liên quan, Vũ 4 lần chuyển thêm quà đến cho ông Linh.

Tuy nhiên, khoảng ngày 17, 18/12/2017, ông Linh gọi điện thoại cho Vũ qua ứng dụng Viber dặn: "Em nghe anh nói, việc của em là đang rất khó khăn, có thể khởi tố, bắt tạm giam, nên đi du lịch qua màn ảnh nhỏ một thời gian, càng xa càng tốt, cố gắng qua châu Âu".

Đến ngày 20/12/2017, Cơ quan ANĐT Bộ Công an ban hành quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".

Nhận lời khuyên của ông Linh, chiều ngày 20/12/2017 (ngày ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ), Phan Văn Anh Vũ đã bỏ trốn. Vũ di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), dùng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu xuất cảnh sang Campuchia. Ngày 22/12, Vũ dùng hộ chiếu này mua vé máy bay từ Campuchia đi Singapore. Đến ngày 27/12/2017, Vũ bị cơ quan chức năng của Singapore bắt giữ. Đến ngày 4/1/2018, Vũ được đưa về Việt Nam và bị điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án với mức án tổng cộng lên tới 65 năm tù (tổng hợp hình phạt là 30 năm tù).

Cũng theo cáo trạng, tại Cơ quan CSĐT Bộ Công an, trước ngày 14/10/2020, bị can Linh không thừa nhận quen biết, liên lạc, quan hệ với Phan Văn Anh Vũ và không được Vũ tặng tiền, quà hay đồ vật gì. Ông Linh khẳng định chỉ sử dụng số thuê bao được Bộ Công an cấp và số thuê bao di động 0919.781.971; không quen biết ai sử dụng, cũng như không thừa nhận sử dụng 2 số thuê bao 0909.939.999 và 0963.666.999.

Sau ngày 14/10/2020, khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an sử dụng chứng cứ thu thập được để chứng minh thì Nguyễn Duy Linh mới thừa nhận nói chuyện với Vũ bằng điện thoại của Hòa qua ứng dụng Viber trên số thuê bao của Hòa, nhưng chỉ để hỏi thăm, chia sẻ động viên Vũ.

Bị can Linh thừa nhận "được Phan Văn Anh Vũ đặt vấn đề quan hệ sau cuộc họp thông báo Vũ là cán bộ Tổng cục, có vi phạm lộ lọt bí mật Nhà nước. Khoảng tháng 8/2017, có nhận rượu và thuốc xì gà và việc nhận quà là rượu và thuốc xì gà của Phan Văn Anh Vũ không thể là vật chất chi phối được cá nhân. Tuy nhiên, cũng cần phải rút kinh nghiệm trong quan hệ để tránh sự hiểu lầm". Bị can này vẫn không thừa nhận năm 2017 có sử dụng số điện thoại 0963.666.999.

Đến ngày 4/6/2021, khi Cơ quan CSĐT đưa ra đầy đủ căn cứ chứng minh Nguyễn Duy Linh sử dụng số thuê bao 0963.666.999 trong năm 2017 và cho đối chất với một số người đã liên lạc với số thuê bao này, ông Linh vẫn nói rằng bản thân không nhớ đã dùng số này gọi cho ai và thời gian nào.

Theo Cơ quan CSĐT, từ khi bị bắt đến nay, bị can Linh chưa thành khẩn khai báo về những vi phạm của mình, trong quá trình điều tra luôn khai báo quanh co, thiếu trung thực, không thành khẩn.

Cơ quan CSĐT kết luận hành vi của Nguyễn Duy Linh đủ yếu tố cấu thành tội "Nhận hối lộ".

