Cựu giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM “làm phép” gói thầu mua thuỷ tinh thể nhân tạo

Cựu giám đốc bệnh viện "làm phép" gói thầu mua thuỷ tinh thể nhân tạo: Bộ Công an đã đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố ông Nguyễn Minh Khải, cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM và 7 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo điều tra, năm 2018, Bệnh viện Mắt TPHCM tổ chức thực hiện gói thầu “Mua sắm Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018” để phục vụ điều trị, khám chữa bệnh. Tuy nhiên, một số cá nhân lãnh đạo bệnh viện này đã làm trái quy định của pháp luật về đấu thầu gây thiệt hại 14 tỷ đồng. Anh rể ông Trịnh Văn Quyết làm Chủ tịch FLC: Sau khi kiện toàn nhân sự, HĐQT FLC đã họp và thống nhất bầu ông Lê Bá Nguyên làm chủ tịch nhiệm kỳ 2021-2026. Tân Chủ tịch FLC Lê Bá Nguyên có hơn 17 năm kinh nghiệm kinh doanh, làm lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp. Ông cũng từng là thành viên HĐQT của Tập đoàn FLC từ 2013 đến 10/2017 và từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2020. Ông Nguyên là anh rể của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Phá đường dây lô đề hơn 400 tỷ đồng, thu "kho" súng đạn: Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề quy mô lớn, bắt giữ 18 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền đánh bạc hơn 400 tỷ đồng, do Vũ Đình Sâm (SN 1975) cầm đầu. Công an xác định, Sâm cùng các hàng chục “chân rết” điều hành đường dây ghi lô, đề tại thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và thị xã Tân Uyên (Bình Dương). Gây thiệt hại tiền tỷ, cựu Chủ tịch HĐQT và Giám đốc quỹ tín dụng bị bắt: Công an An Giang đã khởi tố và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Cẩm Yên (68 tuổi) và ông Nguyễn Ngọc Thanh Hải (50 tuổi) - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa, huyện Thoại Sơn về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Cãi nhau với người thuê trọ rồi châm lửa đốt nhà: Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Hải Vân (SN 1965), về hành vi “Giết người”. Theo điều tra, sau khi đi cai nghiện về, Vân không có nơi ở nên quay về đòi lại căn nhà cũ của 2 vợ chồng mình trước đây. Khi đến căn nhà trên, biết đã có người thuê ở nhưng Vân vẫn xin chăn, màn và ăn ngủ tại ngõ đi chung sát cửa nhà trên với mục đích đòi lại nhà. Sau đó, Vân đi mua xăng về rồi châm lửa đốt cháy nhà. Bắt đối tượng rủ bé gái đến nhà chơi rồi làm chuyện người lớn: Hoàng Văn Quang (SN 1996) quen biết và nảy sinh tình cảm với cháu H.T.H (SN 2009) qua mạng xã hội. Sau 4-5 lần gặp nhau, Quang hẹn cháu H qua nhà chơi rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Tuy nhiên, việc này bị chị T.T.T phát hiện rồi trình báo công an. Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã bắt giữ và bàn giao Quang cho công an tỉnh để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Hai nhóm hỗn chiến tranh giành bảo kê xây dựng ở Phú Quốc: Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND đề nghị truy tố 15 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Theo kết luận điều tra, do mâu thuẫn trong việc tranh giành bảo kê việc xây dựng nhà ở Phú Quốc, hai nhóm thanh niên cầm theo dao tự chế, ống tuýp sắt, gạch ống,… lao vào nhau hỗn chiến. Sự việc diễn ra khoảng 5 phút và người dân gần đó quay clip đưa lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

