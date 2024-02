Cướp ngân hàng táo tợn ngày 28 Tết ở Lâm Đồng

Gần cuối giờ chiều ngày 28 Tết, tại chi nhánh ngân hàng ở huyện Đức Trọng, 4 nhân viên (3 nữ, 1 nam) đang làm việc, lúc này khu vực phòng giao dịch vắng người, 1 đối tượng nam dáng cao lớn, mặc đồ tối màu, đội mũ, đeo khẩu trang ngồi một mình ở hàng ghế chờ của khách.

Sau khi quan sát, thấy vắng người, dễ bề hành động, hắn lấy bao tay ra đeo, đồng thời rút vật giống súng, chĩa vào các nhân viên ngân hàng đe doạ; sau đó, vứt balo vào quầy thu ngân, yêu cầu nữ nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào đó cho hắn. Bị đe doạ, ép buộc, nữ nhân viên ngân hàng phải làm theo.

Thấy nữ nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô chậm tên cướp nhảy hẳn vào bên trong, 2 tay quơ tiền bỏ đầy ba lô, chĩa súng đe doạ rồi nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy.

Nhận diện từ camera an ninh của ngân hàng và nhà dân ghi lại, tên cướp đi xe máy Dream, mặc đồ tối màu, đi giày, đội mũ, bịt khẩu trang. Hắn hành động táo tợn và liều lĩnh. Chi nhánh ngân hàng bị cướp nằm trên Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, H.Đức Trọng.

Khi đối tượng lên xe máy chuẩn bị rời đi thì bị bảo vệ và người dân phát hiện, chặn bắt. Ngay lúc này, tên cướp đã bắn trả trước khi bỏ chạy theo hướng Quốc lộ 20.

Nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo, huy động các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương phối hợp Công an huyện Đức Trọng và các cơ quan chức năng truy bắt nghi can trong thời gian sớm nhất, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.