Cướp ngân hàng ở Việt Nam và những cái kết "thích đáng" cho kẻ cầm đầu

Khoảng 12h30, ngày 10/10 đã xảy ra vụ cướp tại Phòng giao dịch Trương Vĩnh Ký thuộc ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tại địa chỉ 98A Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP HCM. Vào thời điểm trên, người phụ nữ tên P.T.T. đội mũ lưỡi trai, mang kính đen, khẩu trang đeo kín mặt, đeo túi xách bước xuống từ taxi đỗ đối diện Phòng giao dịch ngân hàng Techcombank Trương Vĩnh Ký. Người này yêu cầu taxi chờ mình rồi tiến vào bên trong Phòng giao dịch, đặt túi xách xuống bàn, hô to có bom, đe dọa phát hỏa. Sau đó người phụ nữ yêu cầu nhân viên Phòng giao dịch gom tiền bỏ vào túi xách (khoảng 2,1 tỷ đồng) và nhanh chóng lên xe taxi chờ sẵn tẩu thoát. Đến khoảng 15h cùng ngày, Công an quận Tân Phú đã phát hiện, bắt giữ nghi phạm cùng tang vật và tài sản cướp được ở Phòng giao dịch Trương Vĩnh Ký. Cướp Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh: Ngày 29/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Đống Đa và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ hai nghi can gây ra vụ cướp táo tợn tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, ở số 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội. Hai nghi can gồm: Phùng Hữu Mạnh, SN 1997, ở quận Đống Đa, Hà Nội; Hoàng Ngọc, SN 1978, trú tại tòa nhà 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa. Chủ mưu vụ cướp là Hoàng Ngọc. Do làm ăn thua lỗ, dẫn đến nợ nần nhiều tiền, Ngọc đã rủ Mạnh cướp tiền của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh. Cướp tài sản xảy ra tại ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Sóc Sơn, Hà Nội: Ngày 20/4, Trần Hữu Trung (29 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ninh) đeo kính đen, khẩu trang y tế, găng tay cao su và mang theo 1 khẩu súng K59 (bên trong súng có 6 viên đạn và 1 hộp tiếp đạn phụ có khoảng 6 viên cùng 1 viên đạn rời) đến ngân hàng trên để cướp tiền ngân hàng này. Quá trình Trung bỏ trốn, Giáp Ngọc Ninh (27 tuổi, ở Bắc Giang) và Chu Đức Chính (17 tuổi, Bắc Giang) biết việc trước đó Trung đi cướp ngân hàng ở Sóc Sơn nhưng không được; song 2 bị can này vẫn giúp Trung cất giấu xe máy và bỏ trốn. Cướp ngân hàng ở Quảng Nam, bị bắt ở Quảng Ngãi: Tối 1/4, Công an huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bắt giữ hai nghi phạm Hai đối tượng Nguyễn Thái Thành và Võ Hồng Quang gây ra vụ cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam). Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ 160,5 triệu đồng. Cướp Ngân hàng VietinBank: Ngày 6/9/2019, đối tượng Ngô Đăng Hùng, SN 1990, trú quận Long Biên cướp Ngân hàng VietinBank chi nhánh Đông Hà Nội, số 801 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên (Hà Nội). Tang vật bị thu giữ gồm 1 súng nhựa, hình dáng giống súng côn quay; 1 dao Thái Lan, dài khoảng 20cm; 1 xe mô tô. >>> Xem thêm video: Người phụ nữ xông vào Ngân hàng cướp tài sản ở TP HCM. Nguồn: Truyền Hình Đồng Tháp.

