Cuộc đua linh vật rắn 2025 “độc lạ“ gây sốt cộng đồng

Cặp đôi Ngân Tỵ, Kim Tỵ ở TP.HCM đã gây ấn tượng mạnh bởi nét duyên dáng mà không kém uy nghi. (Ảnh: Lương Ý/ vtcnews) Linh vật rắn tại đường Bạch Đằng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) là ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua linh vật năm nay với vẻ ngoài uy nghi hiếm có. Đây là một tác phẩm khác của nghệ nhân Đinh Văn Tâm do địa phương đặt hàng. Để tạo được hình dáng bóng bẩy, ông Tâm sử dụng tấm nhôm aluminium, mạ vàng để hòa hợp với màu sắc cầu Rồng phía sau. (Ảnh: Moon Black). "Bé Na" trước cổng Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (Biên Hòa, Đồng Nai) gây cười với vẻ ngoài giống nữ hoàng Ai Cập. (Ảnh: Trường Tiểu học Trần Văn Ơn). "Bé Na" tại một TTTM ở Tân Phú (TP.HCM) được lòng cộng đồng mạnh nhờ vẻ ngoài truyền thống và dễ thương. Tượng mang màu trắng với hình xăm hoa văn trống đồng. (Ảnh: SD Solution). Làng nghề Trường Sơn tại Nha Trang (Khánh Hòa) ra mắt linh vật rắn khổng lồ "gây sợ" với chiều cao lên đến 4,5 m (tính cả phần đế). Đại diện đơn vị cho biết tượng được tạo hình bằng khuôn nhôm, bên ngoài sử dụng sợi thủy tinh từ nhựa nguyên sinh. (Ảnh: Công Tâm/Dân Việt). Tượng rắn ở Khe Sanh (Quảng Trị) gây chú ý khi trình làng sớm với giao diện chỉn chu, bắt mắt. Tác phẩm do cơ sở kinh doanh đặt hàng nghệ nhân Đinh Văn Tâm (sinh năm 1991, thôn An Dạ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong). (Ảnh: Đài PTTH Quảng Trị). Nàng rắn đặt tại Vườn Hạnh Phúc (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) do nghệ nhân Bùi Văn Quân thực hiện gây ấn tượng với màu xanh lục bắt mắt dưới ánh nắng. Ông Quân cho biết tượng nặng 7 tấn, cao 5,1 m. Chất liệu chủ yếu bằng xi măng, cốt thép. (Ảnh: Bùi Văn Quân). Linh vật rắn tại Bạc Liêu chào sân với hình tượng rắn hổ mang. (Ảnh: Giá Rai Quê Hương Tôi). Nhiều du khách cũng check-in cặp "bé Na" phía trước khu đô thị Phú Cường tại đảo Phú Gia (Ảnh: Phương Đông) Một trong những phối cảnh tại Hội hoa Xuân Vũng Tàu năm 2025 với linh vật rắn bảy màu. (Ảnh NLĐ) Các nghệ nhân đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng của linh vật rắn ở Bạc Liêu (Ảnh NLĐ) Linh vật rắn Ất Tỵ 2025 tại đồi hoa ở huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. (Ảnh chụp màn hình) Linh vật rắn độc đáo của tỉnh Quảng Trị, hiện đang "gây sốt" mạng xã hội, được đặt trang trọng tại khu du lịch xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa. Tác phẩm này là "đứa con tinh thần" của nghệ nhân Đinh Văn Tâm, 34 tuổi, một bậc thầy điêu khắc đến từ thôn An Dạ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, người từng được mọi người biết đến với các linh vật tỉnh nhà nhiều năm qua. Ảnh: Hữu Văn

