CSGT đội mưa tiếp sức người dân trở lại thành phố sau Tết

Từ sáng sớm 28/1, lực lượng Trạm CSGT Phú Lộc đã có mặt tại các Km843+500 quốc lộ 1 đi qua xã Thuỷ Phù, thị xã Hương Thuỷ; Km 860 quốc lộ 1 đi qua xã Lộc Điền tổ chức hướng dẫn, đảm bảo TTAGT, tuyên truyền cho bà con chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ. Đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các phương tiện vận tải khách lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định… Đặc biệt, cùng với công tác tuần tra kiểm soát, Trạm CSGT Phú Lộc đã lập các điểm cung ứng hỗ trợ, chuẩn bị nước uống, thức ăn, bánh mì... phát miễn phí cho người dân. Rất đông người dân đi xe máy đã tấp vào lề để đón nhận món quà từ lực lượng CSGT. CSGT vừa trao đồ ăn, nước uống vừa tuyên truyền người dân chấp hành luật giao thông đường bộ. Những món quà nhỏ bé, nhưng chứa đựng trong đó là tình cảm ấm áp, ý nghĩa mà lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế dành tặng cho người dân, góp phần "tiếp sức" cho người dân trên cung đường trở vào Nam học tập, làm việc được an toàn, bình an. Những món quà "ấm áp" được các chiến sĩ CSGT trao tặng tới người đi đường giữa mùa đông giá lạnh. Trước đó, ngày 27/1, để tiếp sức cho người dân trên hành trình vượt hàng trăm km trở lại nơi làm việc, lực lượng Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành phát nước uống, đồ ăn nhanh đồng thời tuyên truyền luật giao thông đường bộ, hướng dẫn lái xe an toàn. Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, thực hiện ý kiến chỉ đạo về việc tăng cường xử lý, đảm bảo ATGT và hỗ trợ người dân quay trở lại sau Tết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch ra quân xử lý nghiêm các trường hợp tốc độ, nồng độ cồn, lạng lách. Đồng thời, tiến hành hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu, tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho bà con đi đường. Thông qua việc này nhằm góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ.

