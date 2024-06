CSGT “cứu” nữ sinh bằng... xe đặc chủng

Buổi thi Tốt nghiệp THPT năm 2024 tại điểm thi trường THPT Ngô Quyền (quận 7, TP HCM) được Cảnh sát giao thông (CSGT) Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Công an TP HCM) và lực lượng Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh hỗ trợ "tiếp sức mùa thi". Thời điểm khi chỉ còn không lâu sẽ vào môn thi thứ 2, phát hiện một nữ sinh đứng trước cổng trường luống cuống, gương mặt đầy lo lắng, nên Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm (đội trưởng Đội CSGT Nam Sài Gòn) nhanh chóng phân công cán bộ CSGT tiếp cận thăm hỏi... Ngay sau khi nghe nữ sinh cho biết quên máy tính cho môn toán, cán bộ CSGT này đã không chần chừ, nhanh chóng dùng xe công vụ chở nữ sinh về nhà cách trường thi hơn 8km... Chỉ gần 10 phút sau, nữ sinh đã thở phào nhẹ nhõm khi được CSGT dùng xe công vụ đưa đến trường an toàn với đầy đủ dụng cụ học tập. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của lực lượng CSGT, nữ sinh đã kịp thời trở lại điểm thi để làm bài thi đúng giờ. Cùng với nhiều ban, ngành và đoàn thể khác, lực lượng CSGT Công an TP HCM đã hỗ trợ tích cực cho hàng trăm nghìn thí sinh có kỳ thi an toàn, hiệu quả. >>> Mời độc giả xem thêm video Thi tốt nghiệp THPT 2024.

Buổi thi Tốt nghiệp THPT năm 2024 tại điểm thi trường THPT Ngô Quyền (quận 7, TP HCM) được Cảnh sát giao thông (CSGT) Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Công an TP HCM) và lực lượng Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh hỗ trợ "tiếp sức mùa thi". Thời điểm khi chỉ còn không lâu sẽ vào môn thi thứ 2, phát hiện một nữ sinh đứng trước cổng trường luống cuống, gương mặt đầy lo lắng, nên Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm (đội trưởng Đội CSGT Nam Sài Gòn) nhanh chóng phân công cán bộ CSGT tiếp cận thăm hỏi... Ngay sau khi nghe nữ sinh cho biết quên máy tính cho môn toán, cán bộ CSGT này đã không chần chừ, nhanh chóng dùng xe công vụ chở nữ sinh về nhà cách trường thi hơn 8km... Chỉ gần 10 phút sau, nữ sinh đã thở phào nhẹ nhõm khi được CSGT dùng xe công vụ đưa đến trường an toàn với đầy đủ dụng cụ học tập. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của lực lượng CSGT, nữ sinh đã kịp thời trở lại điểm thi để làm bài thi đúng giờ. Cùng với nhiều ban, ngành và đoàn thể khác, lực lượng CSGT Công an TP HCM đã hỗ trợ tích cực cho hàng trăm nghìn thí sinh có kỳ thi an toàn, hiệu quả. >>> Mời độc giả xem thêm video Thi tốt nghiệp THPT 2024.