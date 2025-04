Hot face sao Việt: Hoàng Thuỳ Linh sang chảnh tạo dáng trên ô tô

Tin tức sao Việt 22/4: Hoàng Thuỳ Linh ăn mặc sang chảnh, tạo dáng chụp ảnh trên ô tô. Ảnh: FB Hoàng Thùy Linh Diễn viên Huyền Lizzie check in ở nhà ga T3. Ảnh: FB Phan Minh Huyền Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thuỷ Anh thưởng thức chè truyền thống khi đến Hà Nội. Ảnh: FB Thuy Anh Le Diễm My 9X khoe vẻ đẹp mơ màng trong hình ảnh mới. Ảnh: FB Diem My Dương Hoàng Yến đi ăn chung với Diệu Nhi và Hậu Hoàng. Ảnh: FB Dương Hoàng Yến Phạm Quỳnh Anh cùng gia đình du lịch Hàn Quốc. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh Hoa hậu Kỳ Duyên "lên đồ" phong cách cá tính dạo phố. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen Doãn Hải My khoe nhan sắc xinh đẹp, mặn mà chuẩn "gái một con". Ảnh: FB Doan Hai My Hoa hậu Thanh Thuỷ mặc áo dài hướng về kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thủy

