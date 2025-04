Cận cảnh cồn cát, sỏi sông Lô lộ thiên dưới chân cầu Tình Húc

Theo Đài Khí tượng và thủy văn tỉnh Tuyên Quang, mực nước sông Lô tại thành phố những ngày tháng 4/2025 chỉ đạt 11,25m. Đây là mực nước thấp nhất trong lịch sử từng được ghi nhận. Mực nước sông Lô xuống thấp khiến cả một đoạn sông dài chảy qua cầu Tình Húc thuộc các phường Hưng Thành, An Tường và phường Nông Tiến

trơ đáy lộ cả cồn cát và những mỏm đá ven bờ. Thậm chí, ngay dưới chân cầu Tình Húc đã hình thành một con đường mòn nối hai bờ sông Lô. Thay vì đi qua cầu bê tông Tình Húc, nhiều người lựa chọn con đường mòn lòng sông để tiết kiệm thời gian di chuyển. Khối lượng lớn cát, sỏi lòng sông Lô lộ thiên. Cát trắng tạo thành các cồn dưới chân cầu Tình Húc. Do mực nước sông Lô xuống thấp nên đoạn sông chảy qua cầu Tình Húc trở thành bãi cạn. Dọc lòng sông Lô trơ đáy dưới chân cầu Tình Húc có rất nhiều dấu vết bánh xe. Theo người dân địa phương, tình trạng lòng sông Lô đoạn qua cầu Tình Húc bị trơ sỏi, cát đá đã diễn ra nhiều tháng nay do lượng mưa thấp và nước đầu nguồn không đổ về nên ảnh hưởng đến việc tưới tiêu, sinh hoạt của các hộ dân sinh sông ven sông. Nông nghiệp ven bờ sông Lô, dưới chân cầu Tình Húc đang đối diện với nhiều khó khăn khi bị hạn chế nước tưới tiêu từ sông Lô cạn trơ đáy. >>> Mời độc giả xem thêm video Vỡ đê sông Lô tại tỉnh Tuyên Quang, khẩn cấp ứng phó:

