Thí sinh được CSGT “mời ăn sáng” vì đi thi quá vội

Sáng 27/6, hơn 1 triệu thí sinh cả nước bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Đây là kỳ thi cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 với hơn 2,3 nghìn điểm thi và 45,149 phòng thi trên cả nước. Tại TP HCM, có hơn 90 nghìn thí sinh tham gia kỳ thi. Cũng như mọi năm, Chi đoàn Trạm CSGT Tân Túc (Phòng CSGT Công an TP HCM) đã phối hợp với các chiến sĩ Mùa hè xanh, Chiến sĩ Hoa phượng đỏ, Đoàn và Công an thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh, TP HCM) hỗ trợ cho thí sinh để đạt kết quả tốt nhất. Tại Hội đồng thi trường THPT Tân Túc, lực lượng CSGT đã chuẩn bị sẵn dụng cụ học tập và đặc biệt là sữa, bánh mì, bánh ngọt, nước suối... để "tiếp sức" thì sinh cũng như phụ huynh. Theo ghi nhận của PV Tri thức và Cuộc sống, rất nhiều thí sinh do vội vàng đến trường thi nên bỏ bữa ăn sáng. Nắm bắt được điều này, lực lượng CSGT đã trao nhiều phần ăn sáng và sữa đến các thí sinh để các em có đầy đủ sức khoẻ tham gia kỳ thi quan trọng này. Nhiều phụ huynh cũng được lực lượng CSGT và các bạn đoàn viên thanh niên hỗ trợ nước suối; bên cạnh đó các cán bộ, chiến sĩ CSGT Trạm Tân Túc tranh thủ tuyên truyền luật An toàn giáo thông đến mọi người trong thời gian chờ con, em làm bài thi đầu tiên. Nhiều thí sính vô cùng háo hức và tự tin sau khi hoàn thành thi môn văn đã bày tỏ sự biết ơn với đội "tiếp sức"... Trạm CSGT Tân Túc và đội "tiếp sức mùa thi" huyện Bình Chánh xuyên suốt hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong các ngày thi Tốt nghiệp THPT năm 2024.

Sáng 27/6, hơn 1 triệu thí sinh cả nước bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Đây là kỳ thi cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 với hơn 2,3 nghìn điểm thi và 45,149 phòng thi trên cả nước. Tại TP HCM, có hơn 90 nghìn thí sinh tham gia kỳ thi. Cũng như mọi năm, Chi đoàn Trạm CSGT Tân Túc (Phòng CSGT Công an TP HCM) đã phối hợp với các chiến sĩ Mùa hè xanh, Chiến sĩ Hoa phượng đỏ, Đoàn và Công an thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh, TP HCM) hỗ trợ cho thí sinh để đạt kết quả tốt nhất. Tại Hội đồng thi trường THPT Tân Túc, lực lượng CSGT đã chuẩn bị sẵn dụng cụ học tập và đặc biệt là sữa, bánh mì, bánh ngọt, nước suối... để "tiếp sức" thì sinh cũng như phụ huynh. Theo ghi nhận của PV Tri thức và Cuộc sống, rất nhiều thí sinh do vội vàng đến trường thi nên bỏ bữa ăn sáng. Nắm bắt được điều này, lực lượng CSGT đã trao nhiều phần ăn sáng và sữa đến các thí sinh để các em có đầy đủ sức khoẻ tham gia kỳ thi quan trọng này. Nhiều phụ huynh cũng được lực lượng CSGT và các bạn đoàn viên thanh niên hỗ trợ nước suối; bên cạnh đó các cán bộ, chiến sĩ CSGT Trạm Tân Túc tranh thủ tuyên truyền luật An toàn giáo thông đến mọi người trong thời gian chờ con, em làm bài thi đầu tiên. Nhiều thí sính vô cùng háo hức và tự tin sau khi hoàn thành thi môn văn đã bày tỏ sự biết ơn với đội "tiếp sức"... Trạm CSGT Tân Túc và đội "tiếp sức mùa thi" huyện Bình Chánh xuyên suốt hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong các ngày thi Tốt nghiệp THPT năm 2024.