Bộ mặt thật đáng sợ của tên tội phạm ma tuý đặc biệt nguy hiểm

Đã mấy ngày qua từ khi biết tin Bùi Đình Khánh bị bắt vì nổ súng khiến thiếu tá công an hy sinh, những người hàng xóm vẫn chưa hết bất ngờ. Bởi trong mắt nhiều người, Khánh là thanh niên ngoan hiền, lễ phép. Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc, ngôi nhà số 17 của bố mẹ Khánh nằm cuối một con ngõ nhỏ ở tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh đóng im lìm cửa. Trước đó, tối 17/4, Công an tỉnh Quảng Ninh đồng loạt triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Khoảng 20h20, tại gần chung cư Dragon Castle (phường Hùng Thắng), Nguyễn Hữu Đằng (58 tuổi, trú TP Hạ Long) bị bắt quả tang khi đang giao dịch 16 bánh heroin. Sau đó, các mũi trinh sát triển khai truy bắt nhóm đối tượng còn lại, trong đó có Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) và một nhóm từ Phú Thọ xuống Quảng Ninh để giao dịch. Tại khu vực gần trạm thu phí Đại Yên, Bùi Đình Khánh và đồng bọn manh động sử dụng súng AK chống trả để giải vây cho đồng phạm khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh. Sau khi gây án, Khánh cùng đồng phạm bỏ lại xe bán tải rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong xe, lực lượng chức năng thu giữ 2 khẩu súng, 1 quả lựu đạn quân dụng. Ngay trong đêm, lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc được ban hành với Bùi Đình Khánh. Chưa đầy 24 giờ sau khi gây án, khoảng 22h ngày 18/4 Khánh bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực đường tránh, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa. Trước đó, rạng sáng 18/4, hai đồng phạm là Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn (cùng 31 tuổi, trú Phú Thọ) cũng bị bắt khi đang tẩu thoát. Chiều cùng ngày, công an khám xét nhà Khánh tại phường Giếng Đáy, phát hiện thêm 9 bánh heroin, nâng tổng số ma túy thu giữ lên 25 bánh. Tổng tang vật còn gồm 3 ô tô, 2 súng quân dụng, 1 quả lựu đạn. Là người ít nói, nhưng Khánh vẫn được lòng của mọi người vì có ngoại hình khá điển trai, với đôi kính cận trông rất thư sinh. Khánh cũng không hay tụ tập chơi bời vì bố là người khá nghiêm. Trên trang cá nhân của mình, Khánh luôn đánh bóng hình ảnh bằng những đồ hàng hiệu xa xỉ. Ngồi xe sang, đồng hồ xịn, điện thoại vertu. Đặc biệt Khánh có sở thích uống rượu vang, ăn tôm hùm, cua hoàng đế... và thường xuất hiện trên những du thuyền xa hoa, lộng lẫy. Nhiều người lầm tưởng Khánh là một doanh nhân thành đạt vì trước đó Khánh có bằng lái tàu và được các cửa khẩu như cảng Hòn Gai, cảng Cẩm Phả cấp giấy phép lên xuống tàu của nước ngoài mỗi khi cập cảng. Nhưng đằng sau những hình ảnh bóng bẩy ấy là cả một băng nhóm tội phạm buôn ma túy cực kỳ nguy hiểm và manh động. Ít ai biết 9 năm trước, Bùi Đình Khánh đã từng bị khởi tố và truy nã về tội "Cướp tài sản". Sau khi ra tù, hắn về quê sống. Khánh không bán ma túy nhỏ lẻ mà buôn mỗi lần hàng chục bánh heroin. Làm việc với cơ quan điều tra, Khánh lạnh lùng nói, những việc hắn làm là đã xác định rồi, án tử giờ đã treo trên đầu nên cảm giác bây giờ không còn gì để mất nữa rồi. "Tôi nghĩ không phải tôi sợ hãi đâu, trên đường bỏ trốn tôi chỉ nghĩ đến những chuyện từ ngày xưa đến bây giờ và những việc vu vơ thôi, để cho tâm trạng nó thoải mái nhất thôi. Còn việc tại sao chọn đi về Thanh Hóa là đi cho nó khuây khỏa thôi", đối tượng Bùi Đình Khánh khai nhận.

