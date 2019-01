Container tông nhiều xe máy ở Long An: Tài xế dùng ma túy và rượu

Sáng 3/1, cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) chuyển toàn bộ hồ sơ cùng tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An) cho cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC02) Công an tỉnh Long An để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.



Cũng trong sáng nay, cơ quan CSĐT Long An đã đưa Hiếu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An xét nghiệm máu. Kết quả xét nghiệm cho thấy, tài xế Hiếu trong vụ tai nạn container tông nhiều xe máy ở Long An dương tính với heroin. Về nồng độ cao, lần đầu tiên xét nghiệm Hiếu có nồng độ cồn cao, lần thứ 2 nồng độ cồn đã giảm.

Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp. Theo tường trình của Hiếu, trưa 2/1, Hiếu có đến nhà người quen để uống rượu mừng tân gia. Sau đó khoảng 15h30, khi cách ngã tư Bình Nhựt (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) 500m, dù đã giảm dần tốc độ nhưng container vẫn lao thẳng vào dòng xe máy đang dừng đèn đỏ.

Hậu quả vụ tai nạn container kinh hoàng đã làm 4 người chết (3 người chết tại chỗ, 1 người chết sau đó) và 18 người bị thương. Các nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện Long An, Bến Lức và Chợ Rẫy. Tới sáng 3/1, các nạn nhân đều qua cơn nguy kịch, 10 người được xuất viện về nhà.