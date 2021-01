Công ty Minh Thanh đổ, chôn rác thải trái phép: Huyện Cẩm Giàng vào cuộc

Yêu cầu dừng, lên phương án xử lý



Như đã đưa tin trước đó về việc Công ty TNHH xây dựng và vận tải Minh Thanh (công ty Minh Thanh) trong quá trình thi công làm kè bờ kênh qua thôn Ngọ (thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) đã phát hiện lượng rác thải, chất thải lớn.

Thay vì báo cáo cơ quan chức năng, doanh nghiệp này đã đổ, chôn lấp 4 xe rác thải trái phép tại khu vực cảng Tiên Kiều do công ty quản lý và san gạt một lượng rác thải lớn trên một phần diện tích tại dự án đầu tư xây dựng Khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu vượt thị trấn Lai Cách do UBND huyện Cẩm Giàng là chủ đầu tư, Công ty Minh Thanh là nhà thầu thi công dự án.

Lượng rác thải phát sinh từ quá trình thi công kè.

Liên quan vụ việc trên, sáng ngày 11/1, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Công - Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng cho biết, sau khi có thông tin báo phản ánh, huyện đã tiếp thu ý kiến, yêu cầu phải dừng san gạt trên phần diện tích thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu vượt thị trấn Lai Cách. Còn tại vị trí chôn đổ rác thải ở cảng Tiên Kiều, huyện cũng giao cho Hạt đê điều và phòng ban chức năng xử lý theo quy định. "Nếu đổ rác không đúng quy định thì buộc phải chuyển đi" – ông Công nói.

Ông Nguyễn Khắc Nghĩa, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Cẩm Giàng cho biết, liên quan việc phát hiện Công ty TNHH xây dựng và vận tải Minh Thanh đổ, chôn lấp rác thải tại khu vực cảng Tiên Kiều, Sở TN&MT đã báo cáo UBND tỉnh Hải Dương. UBND tỉnh đã có chỉ đạo giao cho Công an tỉnh và mới đây Công an tỉnh Hải Dương đã giao cho công an huyện Cẩm Giàng xử lý.

Nói về lượng rác phát sinh hiện đang được tập kết tại một phần diện tích thuộc dự án Khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu vượt thị trấn Lai Cách, ông Nguyễn Khắc Nghĩa cho biết, khu vực thi công kè phát hiện lượng rác do người dân đổ đã lâu.

"Hiện hướng xử lý thì phải có đơn vị lập dự toán, nguồn kinh phí để xử lý từ nguồn ngân sách hay nguồn nào cũng phải nghiên cứu. Hiện giờ phải từng bước để xử lý lượng rác cũ còn tồn tại này. Huyện làm Chủ đầu tư dự án thì Phòng Kinh tế Hạ tầng sẽ tham mưu UBND huyện chủ trì việc này và sau có giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp thế nào thì chúng tôi sẽ phối hợp. Giờ bài toán đặt ra là nguồn kinh phí từ đâu để vận chuyển lượng rác thải này đi xử lý" – ông Nguyễn Khắc Nghĩa cho biết.

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cẩm Giàng, từ việc phát hiện Công ty TNHH xây dựng và vận tải Minh Thanh đổ 4 xe rác thải, chất thải từ dự án thi công kè ra cảng Tiên Kiều, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh.

"Thời gian tới, phòng sẽ bố trí một cán bộ chuyên viên phối hợp kiểm tra, xử lý. Đồng thời đã yêu cầu Công ty Minh Thanh dừng việc san gạ t. Hiện tại phải tính lượng rác tồn tại vị trí dự án đầu tư xây dựng Khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu vượt thị trấn Lai Cách là bao nhiêu, là những loại rác gì. Nếu vận chuyển đi nơi khác để xử lý phải từ nguồn ngân sách Nhà nước. Dù thế nào vẫn phải có phương án để xử lý. Bây giờ đợi cơ quan công an xác minh xong để tìm hướng xử lý. Đó là cả một quy trình" – ông Nghĩa nói.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Cẩm Giàng cho biết, liên quan vụ việc trên, Chủ tịch UBND huyện đã giao cho phòng Tài nguyên Môi trường bởi vụ này UBND tỉnh giao huyện chỉ đạo xử lý.

"Chủ tịch huyện yêu cầu thành lập tổ rà soát kiểm tra toàn bộ và giao Phòng Tài nguyên Môi trường. Dù xử lý thế nào thì cũng phải thuê chuyển lượng rác này đi để xử lý tập trung" – ông Nguyễn Xuân Cường cho biết.

Công ty Minh Thanh nói gì?

Trao đổi với PV, ông Lưu Xuân Thà, đại diện Công ty TNHH xây dựng và vận tải Minh Thanh cho biết, khi thi công kè bờ kênh qua thôn Ngọ (thị trấn Lai Cách), công ty phát hiện lượng rác thải trên. Lượng rác này lẫn cả bùn, cả rác thải sinh hoạt.

"Khi đào phát hiện lượng rác trên, đơn vị nghĩ chỉ có lượng rác nhỏ nên di chuyển về đổ tại cái hố ở cảng Tiên Kiều cho công ty đang quản lý. Tuy nhiên, sau đó, càng đào lên lại càng phát hiện lượng rác lớn hơn. Sau khi phát hiện lượng rác này thì công ty đành phải đổ tại vị trí đang san lấp thi công dự án đầu tư xây dựng Khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu vượt thị trấn Lai Cách" – ông Thà cho biết.

Theo ông Thà, đối với 4 xe rác đổ ở cảng Tiên Kiều, công ty vẫn để nguyên vị trí để chờ các cơ quan chức năng tìm cách xử lý.

"Còn lượng rác tại dự án trên hiện công ty cũng đang làm việc với Chủ đầu tư là UBND huyện Cẩm Giàng để xin ý kiến xem xử lý thế nào? kinh phí ra sao và hiện còn đang chờ UBND huyện. Hiện doanh nghiệp cũng yêu cầu UBND huyện có trách nhiệm can thiệp xử lý. Bởi chúng tôi là bên nhà thầu thi công, làm phúc phải tội khi không biết có lượng rác lớn tại vị trí dự án. Do chúng tôi không có chuyên môn nen đáng lẽ khi phát hiện lượng rác này thì phải báo cáo huyện để xử lý. Bởi chúng tôi cũng không được phép mang đi đâu. Chúng tôi cũng không đổ bậy bạ để gây ô nhiễm môi trường" – ông Thà cho hay.

Trước đó, UBND xã Đức Chính (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) và các cơ quan chức năng đã phát hiện Công ty TNHH xây dựng và vận tải Minh Thanh đổ, chôn lấp rác thải trái phép tại khu vực cảng Tiên Kiều. Từ thông tin trên, sáng 8/1, PV đã ghi nhận tại gần vị trí khu vực thi công kè bờ kênh qua thôn Ngọ (thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) thuộc phần diện tích dự án đầu tư xây dựng Khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu vượt thị trấn Lai Cách, cũng có một lượng rác lớn tại đây.

Dự án đầu tư xây dựng Khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu vượt thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương do UBND huyện Cẩm Giàng làm chủ đầu tư, Công ty Xây dựng và vận tải Minh Thanh được chỉ định thầu dự án này. Hiện dự án đang trong giai đoạn san lấp mặt bằng.

Dư luận và người dân thị trấn Lai Cách đề nghị các cơ quan chức năng, UBND huyện Cẩm Giàng và đơn vị thi công là Công ty TNHH xây dựng và vận tải Minh Thanh cần phối hợp để sớm di chuyển lượng rác thải này đi xử lý tập trung, tránh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

