Hải Dương: Hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng do đổ, đốt trộm rác thải

Những ngày qua, hàng trăm hộ dân thị trấn Cẩm Giang, xã Tân Trường, xã Cẩm Phúc (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) bức xúc do cuộc sống bị đảo lộn từ tình trạng đổ, đốt trộm rác thải tại bãi rác thôn Tràng Kênh (thị trấn Cẩm Giang) đã gây khói bụi, mùi khét lẹt… Theo chính quyền địa phương, việc đốt trộm rác thải tại bãi rác thôn Tràng Kênh, trong đó có cả rác thải công nghiệp xảy ra cách đây hơn 1 tuần. Đáng chú ý, sau khi Phó chủ tịch cùng cán bộ UBND thị trấn Cẩm Giang dập tắt đám cháy từ nạn đổ, đốt trộm rác thải tại bãi rác này vẫn có 2 thanh niên đi xe máy nhãn hiệu Dream đến đốt trộm rác thải. Tình trạng đổ, đốt trộm rác thải chứa nhiều cao su, xốp, nhựa, phế thải từ lốp xe nên dễ bắt lửa, khói đen kéo theo mùi khét lẹt đến tức thở theo gió đến các khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và sức khoẻ của hàng trăm hộ dân các khu vực xung quanh bãi rác này. Ông Nguyễn Tiến No ở thôn Chi Mai, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng cho biết, mặc dù sinh sống ở xã bên cạnh nhưng do bãi rác của thôn Tràng Kênh nằm liền kề nên gia đình ông và nhiều hộ dân khác đều phải chịu chung cảnh khói bụi, ô nhiễm bủa vây trong suốt thời gian qua. Ông No cho biết, việc đốt trộm rác thải gây mùi khét lẹt xộc thẳng vào nhà, vào mũi gây khó thở, choáng váng đầu óc. Ông Nguyễn Ngọc Đường, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng cho biết, tình trạng đổ, đốt trộm rác thải đã diễn ra nhiều năm nay ở địa phương này. Thị trấn mới sát nhập có 9 thôn với 7 bãi rác, tổng diện tích các bãi rác gần 1 ha. Riêng bãi rác của thôn Tràng Kênh rộng 0,1 ha. Những năm gần đây, các bãi rác tại thị trấn cơ bản đã đầy, được chôn lấp theo kiểu truyền thống. Do đó, thường xuyên có đối tượng đến đổ và đốt trộm rác thải. Đáng chú ý, thôn Tràng Kênh hiện có khoảng 20 hộ làm nghề thu gom phế liệu, các hộ này thải ra nhựa thừa, ống nhựa, khuôn xốp… Cùng với rác thải sinh hoạt, rác thải phế liệu, các bãi rác này còn nhiều lần bị đổ trộm rác thải công nghiệp là sản phẩm thừa từ sản xuất giày dép, may mặc tại các doanh nghiệp ở ngoài địa phương chở đến. Chính quyền địa phương đã liên tục thông báo cấm nhưng tình trạng đổ, đốt trộm rác thải vẫn diễn ra thường xuyên. Các đối tượng thường đổ trộm rác trong đêm, khi người dân phát hiện báo cho chính quyền thì đối tượng đã đổ, đốt xong và di chuyển ngay nên khó bắt quả tang và xử lý triệt để. Ngày 9/12, Công an huyện Cẩm Giàng phát hiện một người đàn ông đốt trộm rác tại cánh đồng thôn Tràng Kênh (thị trấn Cẩm Giang). Tuy nhiên, chưa có căn cứ xác định người này đã đốt rác trộm tại bãi rác của thôn Tràng Kênh trước đó. Rác thải công nghiệp bị đổ và đốt trộm. Điều đáng chú ý, UBND tỉnh Hải Dương, Sở Tài nguyên và Môi đã nhiều lần chỉ đạo UBND huyện Cẩm Giàng xử lý dứt điểm và đóng cửa một số bãi rác gây ô nhiễm môi trường nhưng đến nay địa phương vẫn loay hoay xử lý. Hiện việc xử lý rác thải sinh hoạt ở Cẩm Giàng đã và đang là vấn đề bức xúc hiện nay. Nhiều bãi rác tại các xã Cẩm Văn, Định Sơn, Cẩm Hoàng, Cẩm Vũ, Thạch Lỗi... chưa bảo đảm các quy định. Người dân bức xúc, nhiều lần kiến nghị, phản ánh bãi rác ô nhiễm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đời sống. Không chỉ tình trạng đổ, đốt trộm rác thải, một số nhà máy xử lý rác trên địa bàn tỉnh Hải Dương cũng khiến người dân bức xúc và nhiều lần phản ánh về việc gây ô nhiễm môi trường. Mới đây, tại buổi Chủ tịch UBND huyện Kim Thành Phạm Quang Hưng đối thoại với cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Cộng Hoà ngày 11/12, người dân cũng phản ánh các nhà máy xử lý rác thải Việt Hồng (huyện Thanh Hà) hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khoẻ người dân... Ảnh: Báo Hải Dương. >>> Mời độc giả xem thêm video Cấp tốc đưa ra giải pháp, giải quyết ùn tắc Rác Thải tại Nam Sơn

