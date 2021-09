Công nhân Bình Dương dùng tiền hỗ trợ COVID-19 đánh bạc: Có khởi tố?

Mới đây, Công an phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, Bình Dương) đã lập hồ sơ đề nghị xử phạt hành chính 13 công nhân nhận tiền hỗ trợ COVID-19, đánh bạc tại nhà trọ.



Trước đó, ngày 3/9, Công an phường Tân Đông Hiệp kiểm tra hành chính khu nhà trọ thuộc khu phố Tân Long phát hiện 12 người đang tụ tập đánh bạc và một người đứng xem. Tất cả đều không đeo khẩu trang. Tại hiện trường, công an thu giữ trên chiếu bạc hơn 200.000 đồng.

Đáng chú ý, những người này khai là công nhân, do dịch bệnh nên thất nghiệp nhiều tháng nay. Khi nhận được tiền hỗ trợ bị ảnh hưởng COVID-19 của Nhà nước, họ dùng vào việc sát phạt.

Nhóm người tụ tập đánh bài ăn tiền giữa mùa dịch bị cơ quan chức năng phát hiện.

Do hành vi không tuân thủ quy định giãn cách, 12 người bị Công an phường lập biên bản xử phạt 15 triệu/người về hành vi "không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch COVID-19.". Riêng một người đứng xem bị lập biên bản xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang. Còn về hành vi đánh bạc, do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên không xử lý.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, sự việc trên cho thấy ý thức chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh của một số người vẫn rất hạn chế, đặc biệt là những người lao động tự do, có trình độ nhận thức, học vấn thấp.

Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài khiến nhiều người mất việc làm, đời sống khó khăn. Tuy nhiên, nhiều người đã không có ý thức tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh, có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Bởi vậy, việc cơ quan chức năng phát hiện, xử lý nhóm người này về hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh là có căn cứ, đúng pháp luật. Căn cứ vào quy định tại điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế để xử phạt đối với những người này từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng là có căn cứ.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi đánh bạc được thực hiện như thế nào. Trường hợp có căn cứ cho thấy những người này đã thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, những người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc theo Điều 321 BLHS và có thể phải đối mặt với án phạt tù.

Theo luật sư Cường, nếu việc không tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh, vẫn tập trung đông người để đánh bạc mà làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm truyền nhiễm cho người theo điều 240 bộ luật hình sự năm 2015 với mức chế tài cao nhất có thể đến 12 năm tù.

“Để sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh, cơ quan chức năng cần phải tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục ý thức tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh cho người dân. Đồng thời, cần phát hiện xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, trong đó có thể áp dụng các chế tài hình sự”, luật sư Cường nêu ý kiến.

