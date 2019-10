Công bố video nghi phạm sát hại nhân viên bảo hiểm xã hội

(Kiến Thức) - Mới đây, cơ quan công an vừa công bố video do camera ghi lại, được cho là hình ảnh hung thủ sát hại nhân viên bảo vệ Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vào ngày 14/10 vừa qua.