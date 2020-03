Công an truy tìm người đưa tin toàn bộ Công an phường Phạm Ngũ Lão bị cách ly

Ngày 23/3, Công an TP HCM cho hay, Công an quận 1 đang điều tra xử lý nghiêm các đối tượng đăng tải các thông tin sai sự thật về việc toàn bộ Công an phường Phạm Ngũ Lão bị cách ly… gây hoang mang dư luận.

Theo đó, trong thời gian qua, Công an quận 1 đã cùng các ban ngành, đoàn thể triển khai các biện pháp đồng bộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra); vào cuộc quyết liệt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, đề cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan trước dịch bệnh cũng như đề phòng các tình huống phức tạp, phát sinh từ dịch bệnh gây ra.

Tuy nhiên, lợi dụng tình hình phức tạp của dịch bệnh, rất nhiều đối tượng đã tung tin thất thiệt hoặc đưa những thông tin thiếu tính xác thực, phỏng đoán theo quan điểm, nhận thức cá nhân nhằm câu view, câu like, gây hoang mang dư luận xã hội trên các trang mạng xã hội.

Các đối tượng này viết "Phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 là phường nhiều khách du lịch nước ngoài. Công an thường xuyên tiếp nhận các khai báo lưu trú từ cơ sở du lịch... Tin nóng toàn bộ Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 bị cách ly. Chuyến này cô Vy viếng cán bộ Công an hơi bị nhiều. Tin Công an mắc dịch ở thành hồ”.

Thực tế, Công an quận 1 vẫn duy trì hoạt động, thực hiện nhiệm vụ bình thường, hoàn toàn không có việc bị cách ly y tế do dịch bệnh. Công an đề nghị người dân cảnh giác khi đọc được những thông tin thất thiệt, không đúng sự thật đang lan truyền trên không gian mạng, đặc biệt là trong thời điểm này.

Hiện Công an quận 1 đang điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng đăng tải các thông tin toàn bộ Công an phường Phạm Ngũ Lão bị cách ly sai sự thật như trên.