Công an tỉnh Thừa Thiên Huế có tân Phó Giám đốc

Ngày 9/2, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm đồng chí Thượng tá Hồ Xuân Phương – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Lễ công bố quyết định

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Hồ Xuân Phương – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn khẳng định, việc bổ nhiệm Thượng tá Hồ Xuân Phương thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác cán bộ của Công an Thừa Thiên Huế

Nhận nhiệm vụ, đồng chí Thượng tá Hồ Xuân Phương– Phó Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Đồng chí nguyện tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

