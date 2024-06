Công an huyện M'Drắk tăng cường xử lý xe quả tải, cơi nới thành thùng

Ngày 20/6, Đội CSGT-TT Công an huyện M'Drắk cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, những ngày qua, Đội CSGT-TT Công an huyện M'Drắk liên tục ra quân tăng cường TTKS, xử lý các hành vi vi phạm về chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thành thùng xe.

Công an huyện đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường huy động các lực lượng Cảnh sát khác, phối hợp với lực lượng CSGT Công an huyện tăng cường TTKS, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT đường bộ. Trong đó tập trung xử lý các hành vi vi phạm như: chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe; chở hàng rời dễ rơi vãi mà không có mui bạt che đậy, xếp hàng làm lệch xe.. đây là một nhóm hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, gây hư hại cầu đường.

Lực lượng chức năng đang dừng và kiểm tra phương tiện.

Kết quả, từ ngày 15/03/2024 đến ngày 13/6/2024, Đội CSGT-TT, Công an huyện M'Drắk đã triển khai 115 ca tuần tra kiểm soát, huy động 559 lượt CBCS tham gia, phát hiện 342 phương tiện vi phạm, trong đó chở hàng vượt quá tải trọng: 14 trường hợp; chở hàng vượt quá chiều cao: 07, cơi nới kích thước thành thùng xe: 07 trường hợp, chở hàng rời dễ rơi vãi mà không có mui bạt che đậy: 15 trường hợp, xếp hàng làm lệch xe: 20 trường hợp....Ước tính tiền phạt: 424.500.000 đồng, tước GPLX: 12 trường hợp.

Cán bộ Đội CSGT-TT đo chiều cao thành thùng xe và chiều cao hàng hoá.

Trong thời gian tới Công an huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác TTKS, xử lý vi phạm đặc biệt là 5 nhóm hành vi là nguyên nhân gây TNGT gồm: Chuyên đề tốc độ, vi phạm về tránh vượt, phần đường làn đường; Chuyên đề cồn, ma tuý; Chuyên đề quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thành thùng và chuyên đề sử dụng các loại giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp nhằm kiềm giảm TNGT trên địa bàn.

Đồng thời, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là đối với đội ngũ lái xe, cá nhân, doanh nghiệp các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện, yêu cầu viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tải, ô tô chở khách, trong đó chú trọng về hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma tuý và lan toả những tấm gương người tốt việc tốt trong công tác đảm bảo TTATGT đường bộ trong thời gian qua trên địa bàn, tạo ra dư luận tốt, sự đồng tình ủng hộ của người dân trên địa bàn.

