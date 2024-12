Công an Đà Nẵng liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển khí cười

Ngày 2/12, Tổ C2-911 Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bàn giao Lê Trương Sinh (SN 2002, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) cùng tang vật cho Công an phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) để xác minh, xử lý theo quy định.

Lê Trương Sinh cùng tang vật

Trước đó, đêm 28/11, Tổ C2-911 Công an TP Đà Nẵng phát hiện Lê Trương Sinh vận chuyển trái phép 6 bình khí cười trên tuyến Nại Nam. Đối tượng cho biết quê gốc tại huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), ra Đà Nẵng thuê nhà tạm trú, hành nghề vận chuyển khí cười để kiếm sống.

Cũng theo lực lượng 911, thời gian gần đây, tình trạng vận chuyển, mua bán khí cười trái quy định trên địa bàn Đà Nẵng diễn biến phức tạp, rõ nhất là trong quá trình thực hiện kế hoạch đợt 1 năm 2024.

Trong đợt từ ngày 15/3 đến 14/9, các tổ công tác lực lượng 911 đã phát hiện 12 vụ (16 đối tượng) tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc. Trong số này, có 11 vụ (15 đối tượng) tàng trữ, vận chuyển, mua bán khí cười, thu 156 bình khí N2O các loại, 10 van giảm áp bình khí, trên 20kg và 1.500 vỏ bóng; 1 vụ (1 đối tượng) vận chuyển 18 hộp thuốc lá điện tử.

