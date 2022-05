Công an Bình Dương chuyển hồ sơ liên quan bà Phương Hằng đến CA TPHCM

Ngày 6/5, tại buổi họp báo do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, sẽ chuyển hồ sơ vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng đến Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.



Theo đại tá Trần Văn Chính cho biết, trước đây Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận đơn của 7 cá nhân (gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, ông Công Vinh, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, bà Đinh Thị Lan và bà Nguyễn Thị Tố Trinh) tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân…

Bị can Nguyễn Phương Hằng.

Qua điều tra trước đầu, Công an Bình Dương xác định bà Hằng có 53 buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội để xúc phạm các cá nhân trên nên ngày 26/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.

Tuy nhiên, trước khi Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, ngày 24/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phương Hằng về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật hình sự.

Do hai vụ án này có cùng hành vi phạm tội liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã trao đổi, thống nhất với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để chuyển hồ sơ vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” mà Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố cho Công an TP.HCM tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 24/3, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự.

Công an TP.HCM xác định khoảng 1 năm qua, bà Hằng thông qua các tài khoản YouTube, Facebook, TikTok để livestream, đưa thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm đến uy tín, danh dự của nhiều tổ chức, cá nhân. Cơ quan chức năng nhiều lần mời bà Hằng làm việc, nhắc nhở nhưng Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tỏ thái độ thách thức, coi thường công luận, tiếp tục phát ngôn vu khống, nhục mạ các cá nhân và tổ chức các hoạt động tụ tập đông người gây phức tạp về an ninh trật tự.

