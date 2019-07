Con đường mưa cũng ngập, không mưa cũng ngập ở Hà Nội khiến dân bức xúc

Đây là hình ảnh quen thuộc của đường Lương Thế Vinh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) suốt nhiều tháng qua. Mặc dù thời tiết Hà Nội đang trong thời gian nắng nóng gay gắt, nhưng 1 đoạn đường Lương Thế Vinh luôn trong tình trạng ngập nước như vừa trải qua trận mưa lớn. Theo người dân nơi đây cho biết, sở dĩ có tình trạng này là do đường cống thoát nước bị hỏng khiến nước tràn ra đường. "Sự việc đã kéo dài nhiều tháng nay nhưng không được chính quyền và các cơ quan liên quan giải quyết khiến người dân bức xúc" - anh Hải Đăng cho biết. Nhiều tháng bị ngập nước khiến cho vỉa hè và mặt đường bị phủ lớp rêu gây trơn trượt nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Mặt vỉa hè bị rêu xanh do nước thải tù đọng nhiều tháng gây nên. "Trời mưa, có đoạn nước ngập tới tận đầu gối và các cô không dám đi qua đây, phải đi vòng qua tuyến phố khác, rất khổ sở, trời nắng thì nước còn bốc mùi hôi thối nồng nặc." người dân cho hay. Học sinh đi qua đoạn ngập. Nhiều người vừa đi phải vừa bịt mũi do nước thải tràn ra đường bốc mùi hôi thối. Đặc biệt là những ngày nắng nóng. Bùn đất, cát thải tù đọng ngay trên mặt đường, choán hết lối đi của người đi bộ. Nước còn ngập ra tới tận mặt đường Tố Hữu, các ô tô đi qua đây chạy chậm thì không sao chứ chạy nhanh là bắn hết nước lên mọi người rất bẩn thỉu. Nhiều xe máy chạy lên vỉa hè để tránh đoạn ngập nước. Giữa trưa nắng mà đường ngập như vừa có trận mưa lớn. "Có mấy người đi bộ qua đây bị ngã bẩn hết người, chân tay thì xây sát vì đường quá trơn và ngập" - cô Kim cho biết. Những ngày nắng đã như vậy, còn những ngày mưa thì đường ngập cả một đoạn dài khiến người dân phải đi vòng đường để qua đoạn ngập. Nhiều người đi qua tuyến đường này phải lắc đầu ngao ngán. Xe máy đi qua rất thận trọng vì đường trơn, ngập. Bác Nguyễn Văn Thà cho hay: "Tình trạng này diễn ra từ đầu năm đến nay nhưng không hiểu sao không có cơ quan nào giải quyết, cứ để mặc con đường ngập nước thải như vậy." Mưa thì ngập, không mưa cũng vẫn ngập, trời nắng lên còn bụi vì đất cát của dòng nước thải còn sót lại trên mặt đường. Người dân rất bức xúc với tình trạng hiện tại của con đường và mong cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý.

