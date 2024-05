Cô gái bị phân xác ở Vũng Tàu và loạt án mạng rùng rợn

Sát hại cô gái, phi tang xác trong valy: Ngày 23/5, Võ Thành Long, 20 tuổi và Vũ Thành Huy, 25 tuổi, bị Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Giết người và Cướp tài sản. Nạn nhân là cô gái 21 tuổi ở huyện Cần Giờ, TP HCM, được gia đình trình báo mất tích vài ngày trước. Long khai, quen nạn nhân qua Facebook. Hôm 18/5, Long rủ Huy thuê taxi từ Bà Rịa – Vũng Tàu lên đón cô xuống Vũng Tàu chơi. Đến 0h ngày hôm sau, Long và cô gái về khách sạn nghỉ ngơi. (Đối tượng Võ Thành Long) Thấy cô gái mang theo nhiều tài sản, đeo trang sức, Long nảy lòng tham. Hắn đã bóp cổ nạn nhân đến tử vong, rồi nhắn tin báo cho Huy. Cả hai bàn cách phi tang xác nạn nhân, lấy tài sản. Đến 10h30 ngày 19/5, Long đi mua valy và cùng Huy đặt thi thể cô gái vào, chở đến khu đất trống ở núi Nhỏ, TP Vũng Tàu, phi tang. Sau đó, Long và Huy mang tài sản chiếm đoạt của nạn nhân đi bán, tiêu xài. Riêng Huy giữ chiếc iPhone 12 Promax của nạn nhân. Bác sĩ giết nữ nhân viên y tế rồi phi tang xác: Ngày 27/4, Danh Sơn, 36 tuổi, công tác tại BV đa khoa Đồng Nai, bị công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự về hành vi Giết người. Làm việc với cảnh sát, bác sĩ Sơn khai đã lập gia đình, nhưng có tình cảm với nữ nhân viên y tế 37 tuổi. Trưa 13/4, sau khi chị này đưa con đi học đã đến phòng trực bệnh viện ở phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, gặp Sơn. Hai người xảy ra cãi vã, Sơn đã sát hại nạn nhân, phân xác đem phi tang ở một số khu vực tại TP Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu. Cô gái bị phân xác, phi tang xuống sông Hồng: Chiều 16/10/2023, Công an TP Hà Nội thông tin, Tạ Duy Khanh (38 tuổi, quê Thái Bình) có quan hệ quen biết với Hồ Yến Nhi (17 tuổi, ở Hà Nội). Ngày 10/10, Khanh đưa Nhi về nhà ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội rồi xảy ra mâu thuẫn nên Khanh lấy dao nhọn đâm nhiều nhát vào ngực nạn nhân. Sau khi chị Nhi chết, Khanh lấy dao phân xác thành nhiều phần rồi cho vào thùng xốp, gọi taxi chở đến khu vực Bát Tràng. Một phần thi thể Khanh đem vứt xuống sông Hồng, phần còn lại hắn đem chôn giấu ở vệ sông. Giết người, chặt xác đốt phi tang: Vào đêm 22/2/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo của Công an TP Hải Phòng về việc Phạm Ngọc Tuấn (25 tuổi, trú tại xóm 1 xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng) liên quan đến vụ án giết người, chặt xác đốt xác phi tang bỏ trốn trên xe khách. Đến 3h ngày 23/2, lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận chiều ngày 22/2, anh Nguyễn Văn Lâm (27 tuổi, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng) đến nhà đòi nợ, Tuấn đã dùng dao chém anh Lâm gục chết, sau đó chặt xác cho vào thùng phi và dùng xăng đốt. Giết người, phân xác trong va li phi tang xác xuống sông Hàn: Rạng sáng ngày 7/2/2020, một người dân hành nghề chài lưới khu vực chân cầu Trần Thị Lý (Đà Nẵng) bất ngờ phát hiện một va li đỏ đang trôi trên sông. Người này vớt lên thì hoảng hốt phát hiện bên trong có một thi thể phụ nữ bị chặt thành nhiều khúc. Nạn nhân 30 tuổi (quê Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc). Tại cơ quan điều tra, Xiao Guiping khai quen cô gái họ Bao khi đánh bạc tại Đà Nẵng. Do mâu thuẫn trong việc chia tiền cờ bạc, ngày 6/2, họ xảy ra cự cãi. Sau đó, Xiao Guiping đã dùng dây siết cổ nạn nhân tới chết rồi phân xác bỏ vào va li trước khi ném xuống sông Hàn. Chồng giết vợ, phân xác phi tang xuống sông Đuống: Đỗ Ngọc Anh (SN 1964, trú tại xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội) quen biết và nảy sinh quan hệ tình cảm với bà Đặng Thị Hải (SN 1960, trú tại thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội). Ngọc Anh sau đó mua tặng bà Hải một chiếc ô tô Parado giá 1,5 tỷ đồng. Đổi lại, bà Hải sẽ cho Ngọc Anh mảnh đất rộng 60 m2 ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) để xây nhà ở. Sau khi cả 2 đăng ký kết hôn và chung sống một thời gian, bà Hải nghi ngờ Ngọc Anh có quan hệ với người phụ nữ khác nên tự ý bán chiếc xe Parado nhưng không chịu sang tên mảnh đất ở Chương Mỹ cho Ngọc Anh. Từ đó, giữa hai người đã nảy sinh mâu thuẫn. Rạng sáng 31/1/2019, Ngọc Anh đột nhập vào nhà rồi dùng một thanh sắt đánh bà Hải tử vong. Đến tối, Ngọc Anh quấn xác nạn nhân cho lên ô tô, lau sạch máu trên hiện trường rồi đưa thi thể ra cầu Đông Trù (bắc qua sông Đuống). Tại đây, Ngọc Anh phân thi thể bà Hải làm nhiều phần rồi ném xuống sông phi tang. Ngày 4/2/2019, Ngọc Anh viết đơn đầu thú tại Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Sáng 1/9/2020, TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Đỗ Ngọc Anh mức án tử hình về tội Giết người. Vợ giết chồng, phân xác phi tang tại Bình Dương: Ngày 16/12/2017, nhân viên đi thu gom rác thải sinh hoạt trên đường Thuận Giao 09, khu phố Bình Thuận 2 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An nay là TP Thuận An, Bình Dương) thấy chiếc túi du lịch còn mới nên mở kiểm tra thì phát hiện phần đầu người. Công an Bình Dương đã vào cuộc điều tra, xác định danh tính của nạn nhân là anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng) chồng của Hàng Thị Hồng Diễm (33 tuổi, quê Hậu Giang). Cả 2 ở trọ tại khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao. Diễm khai báo, tình cảm giữa hai vợ chồng đã bị rạn nứt từ 3 năm trước. Người phụ nữ này nhiều lần phát hiện chồng có quan hệ tình cảm với người khác. Khoảng 2h ngày 16/12/2017, anh Tú đi uống rượu trở về phòng trọ thì hai người xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, anh Tú lấy con dao dọa chém chết Diễm, nhưng bị vợ dùng chân đạp vào vùng kín và đâm. Sau khi giết chồng, Diễm đã phân xác nạn nhân thành nhiều phần cho vào túi nylon mang đi phi tang. Riêng phần đầu nạn nhân được cho vào túi xách mang ném cạnh sọt rác. Ngày 23/8/2018, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt bị cáo Diễm mức án tù chung thân. >>> Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội.

