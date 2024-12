Những vụ tai nạn giao thông thảm khốc đáng quên trong năm 2024

Xe máy lao xuống mương nước, 4 người trong một gia đình tử vong: khoảng 20h30 ngày 24/11, người dân phát hiện 4 người cùng 1 xe máy ở dưới mương nước gần Trường Tiểu học Đồng Lạc (xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Tại hiện trường, xe máy vẫn bật khóa điện, cắm đầu xuống mương, nước ngập qua thân xe hơn 1m. Ba người tử vong tại chỗ gồm: 1 phụ nữ trên 40 tuổi, 1 nam giới khoảng 20 tuổi và cháu bé tầm 1 tuổi. Cháu bé 9 tuổi tử vong tại bệnh viện. 3 xe máy va chạm, 6 người trong độ tuổi học sinh thương vong: Khoảng 20h35 ngày 9/11, Công an xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cụ thể, xe mô tô mang BKS 29AB- 413.XX, trên xe có N.S.H. (18 tuổi) và N.Đ.T. (14 tuổi) đi từ Dốc Lời (hướng ngã tư Sủi) va chạm với xe máy biển số 29N1- X4747 đi ngược chiều, trên xe có N.T.C. (16 tuổi) và N.Q.C. (15 tuổi). Sau va chạm, xe BKS 29N1-X4747 đổ xuống đường và tiếp tục va chạm với xe BKS 29AH-051.XX do N.H.Đ. (16 tuổi) điều khiển, chở phía sau V.V.T. (16 tuổi), khiến N.S.H. và N.T.C. tử vong tại chỗ, N.Đ.T, N.Q.C. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, N.H.Đ. và V.V.T. bị thương nhẹ. Xe tải lật đè 3 người tử vong ở Bình Định: Khoảng 10h16 ngày 20/10, xe tải BKS: 77H - 02517 do tài xế Nguyễn Minh Tâm (34 tuổi, trú tại huyện Phù Mỹ, Bình Định) chở gỗ dăm chạy trên đường Tây Sơn, TP Quy Nhơn. Khi đến khu vực phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, xe tải bất ngờ lật nghiêng, đè trúng 3 người đi trên xe máy tử vong. Ngay khi tai nạn xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức đoàn thăm hỏi, hỗ trợ, chia sẻ nỗi đau cùng với gia đình có người thân gặp nạn. Lật xe khách giường nằm, 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Khoảng 3h30 ngày 11/9, tại Km1684, quốc lộ 14 (đoạn qua thôn 1, xã Ea H'leo, huyện Ea H'leo), xe khách giường nằm mang BKS 50H-308.53 chở theo hơn 10 hành khách lưu thông theo hướng Đắk LắK - Gia Lai, bất ngờ mất lái lao vào bên đường rồi lật nghiêng. Hậu quả vụ tai nạn là 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong ở bệnh viện; nhiều người bị thương được cấp cứu tại bệnh viện. Tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 4 người tử vong: Khoảng 11h ngày 16/7, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại ngã tư đoạn giao cắt đường DH05 và Ba Chàng (xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Thời điểm xảy ra tai nạn, xe ben mang BKS 88C- 288.49 đã va chạm với ô tô tải 29C- 597.75 sau đó va chạm với xe máy mang BKS 29B1- 087.21. Lúc này, trên xe máy đang chở theo 4 người. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 4 người trên xe máy đập vào thành cầu và tử vong tại chỗ; 3 phương tiện hư hỏng. Tai nạn trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, 3 người chết: Khoảng 23h43 ngày 13/7, xe khách biển số tỉnh An Giang chở nhiều người chạy trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, hướng về miền Tây. Khi đến địa phận xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang xe khách va chạm với ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát Đồng Nai chạy cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu; hai người khác bị thương. Xe khách bị hư hỏng phần đầu; ô tô 7 chỗ bị hư hỏng nặng, biến dạng. Tai nạn ô tô ở cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, 2 người tử vong, nhiều người bị thương: Ngày 11/7, tại Km 49+400 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hướng đi Hải Phòng) thuộc địa phận Thị trấn Gia Lộc, Hải Dương đã xảy ra tai nạn. Thời điểm trên, xe bán tải do Đặng Quốc Hoàng (SN 1983) điều khiển đi chậm để tránh chướng ngại vật thì bất ngờ xe 16 chỗ đi cùng chiều đâm vào phía sau. Sau va chạm, ba người đứng trước đầu xe khách để tranh luận thì bị xe ô tô con BKS 30K-757.XX do tài xế Trần Ngọc Thế từ phía sau đâm vào xe 16 chỗ khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương. 3 thanh niên tử vong trên đường Láng trong đêm: Khoảng 1h17 ngày 12/6, tại khu vực đối diện số nhà 790 đường Láng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa) xảy ra vụ một xe máy không mang biển kiểm soát đâm vào dải phân cách giữa và hàng cây xà cừ, khiến 3 người thiệt mạng. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy này lưu thông trên đường Láng theo hướng từ Ngã Tư Sở đi quận Cầu Giấy, trên xe có 3 người. Sau cú va chạm mạnh với dải phân cách đường, 3 người đi trên xe ngã ra đường, 2 người tử vong tại chỗ, 1 người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Tài xế xe container gây tai nạn làm chết 6 người: Ngày 5/3, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Tân (SN 1985, quê Hải Dương) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, lúc 1h36 cùng ngày, tại xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, tài xế Lê Văn Tân điều khiển xe đầu kéo va chạm với xe khách do tài xế Phan Văn Quý (SN 1983, ở Hà Giang) điều khiển khiến 6 người tử vong. >>> Xem thêm video: Kinh hoàng cảnh tượng tàu hỏa va chạm xe ô tô, 2 người thiệt mạng.

