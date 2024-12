Quân đội Nga (RFAF) đã phát động một cuộc phản công quy mô lớn ở khu vực Kursk bị Ukraine chiếm đóng vào ngày 9/12 và sau khi chiếm lại một ngôi làng ở quận Suzhansky ở vùng Kursk, RFAF chỉ còn cách ngoại ô phía đông nam thị trấn Sudzha chưa đầy 6 km. Vào ngày 9/12, RFAF tiến tới phần nhô ra chính khu vực chiếm đóng của Ukraine ở tỉnh Kursk; giao tranh ác liệt diễn ra vào ngày hôm đó ở khu vực phía đông làng Novovanovka ở phía nam Kursk, cũng như ở khu vực Pogrebki, Darino và Nikolaevo-Darino. Cùng ngày, vị trí giao tranh có tóa độ địa lý do Bộ tư lệnh tiền phương của “Cụm quân phía Bắc” RFAF công bố cho thấy, quân Nga đã tiến đến vùng ngoại ô phía nam làng Novoivanovka và phía đông làng Liubimovka. Đặc biệt RFAF tái chiếm làng Plekhovo ở phía đông nam Sudzha; đồng thời tiến tới Kurilovka và Guevo ở sườn phía nam của Sudzha. Tại khu định cư Martynovka ở phía đông bắc Sudzha, AFU đã tiến hành một cuộc tấn công bất thành, bằng cách sử dụng xe tăng và xe bọc thép của phương Tây. AFU cũng tiến về phía làng Pogrebki ở sườn tây bắc Sudzha, khoảng cách tiến quân lên tới hàng trăm mét. Ngày 12/10, người phát ngôn của “Cụm quân phía Bắc” RFAF cho biết, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, Lữ đoàn dù số 83 và Lực lượng đặc biệt Chechen Akhmat, đều được huấn luyện và trang bị tốt, chịu trách nhiệm thực hiện tấn công ở hướng phía tây bắc Sudzha và đã tái chiếm 26,2 km2 ở khu vực Kursk. Theo kênh Rybar, RFAF đã đánh bật các đội hình Quân đội Ukraine (AFU) khỏi vùng ngoại ô phía đông của làng Plekhove, dọn sạch quân Ukraine khỏi các khu vực cánh đồng. Tuy nhiên, khu vực này công dễ, nhưng thủ khó, do ở đây có những cánh đồng bằng phẳng rộng lớn, thuận tiện cho việc tấn công của AFU, khi họ đã xây dựng tuyến phòng thủ tương đối chắc chắn ở phía sau. Trang “Biên niên sử quân sự” của Nga cho biết, tình hình giao tranh tại khu vực Plekhovo, đã bị RFAF tràn ngập hoàn toàn trước đó không có gì thay đổi. Mặc dù từ đầu cầu Plekhovo, RFAF đã tiến đến được sông Psel, nhưng việc tiến xa hơn bị cản trở bởi con sông; trong khi các khí tài vượt sông của RFAF chưa tới kịp. Kênh Deep State của AFU cho biết, các đơn vị của AFU đang cố gắng chiếm lại làng Daryino bằng cách tung xe bọc thép hạng nặng vào vị trí phòng ngự của RFAF; nhưng mọi nỗ lực tiến vào và giành chỗ đứng ở ngoại ô phía nam của ngôi làng đều bị RFAF chặn đứng. Kênh RVvoenkory của Nga cho biết, trong cuộc tấn công vào ngày 9/12, AFU sử dụng xe tăng T-72 của Liên Xô tấn công, nhưng bị bắn hỏng; nhưng chiếc xe tăng Leopard 2A6 mới nhất mà Đức viện trợ cho Ukraine đã bị đập nát thành rác, bởi một cú đánh chính xác từ UAV FPV của RFAF. Một đặc điểm nổi bật trong tác chiến của RFAF tại mặt trận Kursk, đó là họ sử dụng chủ yếu là các đơn vị chiến đấu chính quy tinh nhuệ. Các đơn vị này chủ yếu bao gồm lính hợp đồng; còn lính nghĩa vụ chỉ làm nhiệm vụ phối hợp tác chiến và là lực lượng dự bị cho mặt trận. Các chuyên gia Nga nhấn mạnh, khu vực trung tâm do AFU kiểm soát ở khu vực Sudzha là có hạn, hai đến ba lữ đoàn đã khiến chiến trường trở lên bão hòa. Hiện tại, tổng số quân tác chiến tuyến một và tuyến hai được RFAF và AFU triển khai chiến đấu ở khu vực này mỗi ngày đã lên tới hơn sáu lữ đoàn và không thể tăng quân thêm được. Các kênh quân sự của Nga thừa nhận rằng, các đơn vị của Lữ đoàn bộ binh thủy quân lục chiến 155 của Hạm đội Thái Bình Dương RFAF được huấn luyện và trang bị tốt, là lực lượng chính tham gia cuộc tấn công ở Kursk. Trong hai đến ba tuần qua, RFAF không sử dụng vũ khí hạng nặng như xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bọc thép. Hiện nay đơn vị gây thiệt hại lớn nhất đối với quân AFU đang ở khu vực Kursk đó chính là những đơn vị máy bay không người lái của Lữ đoàn dù 83 của RFAF, hoạt động ở khu vực làng Darino gây ra. Trong khi đó, còi báo động không kích thường được nghe thấy ở Kursk. Quân đội Nga đã triển khai một số hệ thống tên lửa phòng không, trong đó có cả các hệ thống phòng không tầm xa, bao gồm S-400 và S-300 xung quanh Kursk. Thống đốc vùng Kursk cũng cảnh báo rằng, bất kỳ hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến nào cũng không thể loại bỏ hoàn toàn các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Ukraine vào khu vực Kursk; nhưng lực lượng phòng không RFAF sẽ cố gắng cao nhất để hạn chế thiệt hại tới mức thấp nhất (Nguồn ảnh: Rvvoenkory, Liveuamap, Deep State, Ukrinform, TASS).

