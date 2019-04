Hình ảnh xấu xí của người dân vi phạm giao thông ở Hà Nội dịp nghỉ Giỗ Tổ

Sáng ngày 15/4, hầu hết các tuyến đường phố ở Hà Nội vẫn rất vắng vẻ do người lao động đang nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2019. Tại khu vực cầu vượt Láng Hạ - Lê Văn Lương, giao thông thông thoáng, người đi đường rất thoải mái. Những ngày thường tuyến đường Láng thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc, nhưng hôm nay rất thưa vắng người qua lại. Từ 6h sáng đến khoảng 10h ngày 15/4, giao thông trên tuyến đường Láng chỉ thưa thớt các phương tiện như thế này. Tuyến phố Chùa Bộc vào giờ cao điểm buổi sáng cũng thường xuyên đông đúc, người và phương tiện hầu như toàn phải chen chúc nhau, nhưng hôm nay tuyến đường này cũng thưa thớt người qua lại. Mặc dù giao thông ở Hà Nội trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2019 rất thông thoáng nhưng nhiều người đi đường vẫn "vô tư" vượt đèn đỏ tại các ngã tư. Hình ảnh vô cùng xấu xí của người dân thản nhiên vượt đèn đỏ trên đường Láng. Mặc kệ cho các phương tiện đang di chuyển theo đúng làn đường tín hiệu đèn giao thông nam thanh niên đi xe wave vẫn bất chấp vượt đèn đỏ. Cả những cô gái ăn mặc sang chảnh, đi xe ga đắt tiền cũng thiếu ý thức khi tham gia giao thông. Xe máy nối đuôi nhau vượt đèn đỏ. Một trong số các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là những hành vi thiếu ý thức của người điều khiển phương tiện vượt đèn đỏ như thế này. Đường không quá đông, nhưng do các xe máy vượt đèn đỏ nên giao thông ở chân cầu vượt Láng Hạ - Lê Văn Lương thường xuyên bị hỗn loạn. Đèn đỏ chỉ còn 8 giây cũng không thể chờ đợi được. Thậm chí, còn có một số người do thấy đường vắng vẻ nên bất chấp phóng xe máy ngược chiều với tốc độ nhanh vô cùng nguy hiểm.

