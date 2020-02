Chuyện thật như đùa chỉ có ở Việt Nam về sợ, không sợ dịch Covid-19

Tội phạm truy nã trở về đầu thú vì sợ nhiễm COVID-19

Mới đây, thông tin từ công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận đối tượng trốn truy nã sang Trung Quốc là Lương Văn Tú (SN 1993, trú xã Yên Na, huyện Tương Dương) đến đầu thú sau hơn 3 năm bỏ trốn.

Theo tài liệu, năm 2016, đối tượng Tú và Đặng Dân Oanh (SN 1993, trú xã Yên Hòa, huyện Tương Dương) tổ chức bán ma túy cho các con nghiện. Khi bị công an huyện Tương Dương triệt phá ổ nhóm bán lẻ ma túy này thì Tú và Oanh lợi dụng địa hình hiểm trở đã nhanh chân tẩu thoát. Đến tháng 11/2016, đối tượng Oanh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Cuối năm 2017, công an huyện Tương Dương đã phát lệnh truy nã Tú về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, lượng lượng chức năng cũng nhiều lần tổ chức truy tìm, vận động người thân thuyết phục Tú về đầu thú nhưng không có kết quả.

Đến đầu tháng 2 vừa qua, đối tượng Tú đến công an huyện Tương Dương xin đầu thú. Tại đây, Tú khai khi biết công an phát lệnh truy nã đã bỏ trốn sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch, cắt đứt liên lạc với gia đình. Khi đến Trung Quốc, Tú xin vào làm việc ở một xưởng may ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) với mức lương đủ trang trải cuộc sống.

Tuy nhiên, trong thời gian lẩn trốn tại Trung Quốc, lo sợ nhiễm dịch COVID-19 gây ra, có thể chết nơi đất khách quê người nên Tú quyết định về Việt Nam để xin đầu thú, chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật.

Thanh niên Sơn Lôi rời vùng cách ly thăm người yêu dịp Valentine

Ngày 15/2, trao đổi với báo chí, ông Từ Hữu Hà - Chủ tịch UBND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết, trên địa bàn vừa cách ly 13 trường hợp theo dõi tại nhà để chờ kết quả xét nghiệm virus COVID-19. Nguyên nhân cách ly 13 trường hợp trên là do đã tiếp với một nam thanh niên trú tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc lên thăm nhà bạn gái ở xã Bình Lư (Tam Đường).

Theo ông Hà, chiều tối ngày 13/2, lực lượng chức năng huyện Tam Đường đã nhận được tin báo về một xe khách đi từ Lao Cai - Lai Châu có dừng xe cho hai hành khách (đến từ tâm dịch Vĩnh Phúc) xuống xe tại địa phận thị trấn huyện Tam Đường.

Đến đêm ngày 13/2, rạng sáng 14/2, lực lượng chức năng đã xác định hai hành khách kể trên là Nguyễn Văn Thuyết (SN 1984, quê thôn Ngọc Bảo, xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) và Lò Thị Phương (bạn gái Nguyễn Văn Thuyết, SN 1993, trú quán tại bản Nà Phát, xã Bình Lư, Tam Dương).

Ông Hà cho biết thêm, sau khi xuống xe hai người trên đã vào nhà Phương ăn tối cùng một số người hàng xóm. Ngay trong đêm 14/2, Trung tâm Y tế huyện Tam Đường đã phối hợp với chính quyền xã Bình Lư, công an xã Bình Lư đã đưa Phương và Thuyết về Trung tâm y tế huyện tạm cách ly để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh virus COVID-19

Tuy nhiên, do Thuyết có nguyện vọng xin trở lại quê nhà nên chính quyền huyện Tam Đường đã liên lạc với chính quyền xã Sơn Lôi. Sau khi chính quyền xã Sơn Lôi đồng ý tiếp nhận Thuyết thì huyện Tạm Đường đã bố trí riêng 1 xe cấp cứu để đưa Thuyết trở lại quê nhà. Còn riêng Phương và 13 người tiếp xúc với Phương và Thuyết thì chính quyền huyện đã chỉ đạo cho cách ly y tế tại nhà để theo dõi diễn biến sức khỏe.

Cùng ngày 15/2, ông Nguyễn Như Tâm - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) cho biết, địa phương đã tiếp nhận công dân Nguyễn Văn Thuyết được đưa về từ huyện Tam Đường.

Tuy nhiên, ông Tâm cho rằng, thông tin anh Thuyết đã trốn khỏi các vòng kiểm soát, khoanh vùng, cách ly ở xã để lên thăm nhà bạn gái ở Lai Châu là không chính xác.

Theo ông Tâm, qua kiểm tra đã xác định anh Thuyết rời khỏi địa phương ngày 12/2, cùng ngày (12/2) tỉnh có quyết định tiến hành lập các chốt để khoanh vùng, cách ly đối với xã để chống dịch. Nhưng thời điểm trước 7h30 sáng việc lập các chốt chưa xong nên người dân vẫn có thể tự do ra ngoài. Chính thời điểm đó, anh Thuyết đã di chuyển ra ngoài nên đây không phải là bỏ trốn khỏi khu vực cách ly.

Tung tin thất thiệt về dịch bệnh COVID-19 để bị phạt nặng

Trên Báo Đầu Tư đưa tin, ngày 4/2, công an tỉnh Bình Thuận đã xử phạt đối với bà Nguyễn Thị Liên Dung (trú tại phường Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) về hành vi sử dụng tài khoản Facebook Dung Nguyễn đăng tải nội dung sai sự thật về tình hình virus COVID-19 ở Bệnh viện Đa khoa An Phước (Bình Thuận).

Cụ thể, bà Dung đã đăng tải nội dung sai sự thật về việc 6 người nghi nhiễm virus COVID-19 bị cách ly tại Bệnh viện An Phước. Trong khi đó, Bệnh viện An Phước xác nhận rằng, không hề cấp cứu bệnh nhân nào bị nhiễm virus COVID-19.

Ngày 3/2, công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với Phạm Hoàng Giang về hành vi đăng hình ảnh kèm nội dung liên quan đến kết quả xét nghiệm dương tính với virus COVID-19 lên tài khoản Facebook cá nhân.

Qua xác minh, Giang khai đã chỉnh sửa kết quả khám sốt xuất huyết trước đó thành kết quả xét nghiệm virus COVID-19 rồi đăng lên các trang mạng xã hội để "câu like".

Cùng ngày (3/2), công an tỉnh Đắk Nông đã ban hành quyết định xử phạt 2 người tung tin sai về dịch COVID-19 tại Đắk Nông với số tiền 20 triệu đồng, 2 người bị xử phạt là bà N.T.H. và ông L.Q.H. (trú TP. Gia Nghĩa, Đắk Nông), mỗi người 10 triệu đồng về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, xuyên tạc.

Trước đó, công an TP Hải Phòng (Hải Phòng) cũng đã xử phạt Vũ Thị N.T. (trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) 10 triệu đồng sau khi sử dụng trang Facebook cá nhân đăng bài viết có nội dung: "Hải Phòng đã có 1 ca nghi ngờ mắc Corona gây viêm phổi Vũ Hán hiện đang được cách ly tại Khoa Lây, Bệnh viện Việt Tiệp...".

Còn công an TP Bắc Ninh cũng xử phạt ông Nguyễn Công Hoàng và Vũ Quỳnh Mai mỗi người 12,5 triệu đồng về hành vi đăng tải nội dung sai sự thật về dịch bệnh viêm phổi.

Cụ thể, ngày 30/1, Hoàng đăng trên trang Facebook cá nhân nội dung "Tại Bắc Ninh có hơn 4.000 người Trung Quốc sinh sống và làm việc. Một trong số họ ngày 30/1 đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh chuyển tuyến khẩn cấp ra Bệnh viện Nhiệt đới trung ương do nhiễm virus Corona khi người này vừa về Trung Quốc ăn Tết và quay trở lại Việt Nam làm việc! Chuyện xấu nhất xảy ra thì Bắc Ninh sẽ là ổ dịch lớn nhất cả nước".

>>> Xem thêm video: Truy tìm người mang covid-19 (virus Corona) tới 5 nước.