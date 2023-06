Chuyện độc lạ chỉ có ở nhà phố cổ Hà Nội

Nhà phố cổ Hà Nội bị hạ giá hàng chục tỷ đồng: Một căn nhà mặt đường Hàng Buồm đang được Agribank AMC chào đấu giá khởi điểm 38,5 tỷ đồng, giảm 22 tỷ so với tháng 8/2022. Theo thông báo của Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Agribank (Agribank AMC), căn nhà tại số 110 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm có diện tích đất 100,8 m2. Trên đất có công trình nhà cấp bốn, tổng diện tích sàn hơn 205 m2. Lần đầu tiên tài sản được Agribank AMC chào đấu giá là cuối tháng 8 năm ngoái, với giá khởi điểm 60,5 tỷ đồng, tương đương 605 triệu đồng mỗi m2. Từ đó đến nay, tài sản này được chào đấu giá thêm 6 lần, nhưng vẫn chưa thành công. Theo tìm hiểu, các căn nhà mặt tiền phố cổ này ế vì được chào bán trong giai đoạn thị trường bất động sản đi xuống. Điều này khác hẳn với vài năm trước, khi nhà phổ cổ được định giá cả tỷ đồng mỗi m2 nhưng không có nhiều người rao bán. Ngôi nhà hình hộp diêm hơn 130 tuổi giữa phố cổ Hà Nội: Ngôi nhà số 42 phố Hàng Cân của gia đình bà Lê Thị Thanh Tâm (79 tuổi) gây chú ý với mái ngói và cửa bằng gỗ lim. Ngôi nhà được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Đây là nơi lưu giữ những kí ức về gia đình 5 thế hệ tại phố cổ Hà Nội. Chủ nhân đầu tiên của căn nhà là cụ Trần Hữu Lập, thường được gọi với tên “cụ Ích An”. (Ảnh Vietnamnet) Ngôi nhà 2 tầng được thiết kế với tổng diện tích trên 100m2. Chiều dài của ngôi nhà hơn 40m nên nhìn từ ngoài vào thấy sâu hun hút. Ở tầng 1, có một phòng khách, hai giếng trời để lấy ánh sáng vào nhà, phòng bếp và nhà vệ sinh. Trên gác hiện là nơi thờ phụng. Ngôi nhà có thiết kế hình ống độc đáo, giống như một chiếc hộp diêm. Điểm đặc biệt của ngôi nhà là toàn bộ trần, cột gỗ, cửa sổ, cửa lớn, hệ thống cầu thang đều được làm bằng gỗ lim, tồn tại hơn 130 năm. Con phố có nhiều nhà nhất phố cổ: Nhắc đến Mã Mây, có lẽ ấn tượng với mọi người nhất chính là những ngôi nhà cổ xen lẫn với những nhà hàng, khách sạn tạo nên một khung cảnh đặc biệt. Tuyến phố chỉ dài 300m mà lại có nhiều nhà cổ nhất Hà Nội. Những ngôi nhà ở đây thường làm theo dạng nhà ống, mặt tiền hẹp nhưng dài, có giếng trời đón gió ở giữa. Nếu toàn khu phố cổ Hà Nội còn khoảng 1.000 nhà cổ thì riêng phố Mã Mây đã chiếm 1/10 trong số đó. (Ảnh Dân Việt) Ngõ siêu nhỏ - "đặc sản" phố cổ Hà Nội: Đi dọc các con phố Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Ngang,... không khó để bắt gặp những con ngõ nhỏ với lối đi chật hẹp, chiều rộng chỉ từ 50 - 60cm, chiều cao chỉ khoảng 2m (có nơi phải cúi người, khom lưng mới đi vào được). Mặc dù có đôi chút bất tiện, nhưng theo những người già tại đây, ngõ siêu nhỏ là "đặc sản", là nét đặc trưng rất riêng mà chỉ phố cổ Hà Nội mới có. (Ảnh Sức Khỏe Đời Sống) Mặc dù không gian trong và ngoài những con ngõ siêu nhỏ khá khiêm tốn, nhưng người dân vẫn tận dụng tối đa để bán đồ ăn, nước uống. Đây đều là kế sinh nhai của một số hộ dân. Lâu dần, những hàng quán nhỏ trước những con ngõ cũng đã trở thành một nét đặc trưng của người Hà Nội. (Ảnh Sức Khỏe Đời Sống) Căn nhà siêu nhỏ ở phố cổ, muốn vào phải đu lên: Sinh ra và lớn lên giữa lòng phố cổ của Hà Nội, nhiều người luôn cho rằng đó là sự may mắn của ông Hoàng Văn Xuân (57 tuổi - Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Bởi, khoảng 30 năm về trước, khi cuộc sống còn khó khăn, việc có nơi chui ra, chui vào và "sở hữu" một hộ khẩu ở Hà Nội là điều mà nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, với ông Xuân, sống ở phố cổ cũng có điều bất tiện. (Ảnh Vietnamnet) Căn nhà ông Xuân đang ở, thực chất là gác xép nhỏ, có chiều cao 1,17m, rộng 2m và dài 3m. Bố mẹ ông Xuân sinh được 7 người con. Căn nhà nguyên bản rộng hơn 10m2, ngày nhỏ, gia đình 9 người chen chúc thế nào cũng xong, nhưng khi con cái trưởng thành, căn nhà trở nên tù túng. Sau này, căn nhà được chia cho các con. Ông Xuân ở căn gác xép, nằm trên lối đi lại của ngõ. Hiện tại, các anh chị em đã đi nơi khác sinh sống, chỉ còn ông Xuân kinh tế khó khăn nên bám trụ lại. Ngày ngày ông chạy xe ôm, kiếm đồng rau, đồng cháo. (Ảnh Vietnamnet) Căn nhà 9m2 là lối đi chung của 6 hộ dân khác: Căn nhà rộng 9m2 trên phố Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là nơi ở của gia đình ông Nguyễn Đình Hải (65 tuổi). Tuy nhiên, đây cũng là không gian đi lại của 6 hộ dân khác. Ngôi nhà được truyền lại từ thời cha ông và chia nhỏ cho các anh em trong gia đình. Tuy nhiên, do cấu trúc là nhà ống với tổng diện tích khoảng 60m2 kéo sâu vào trong và bề ngang khoảng 2m được chia nhỏ nên mỗi căn nhà ở đây chỉ vỏn vẹn gần 10m2. Nhà của ông Hải ở ngay gần mặt tiền nên trở thành lối đi chung cho các hộ. (Ảnh Dân Trí) Giường ngủ của ông Hải đặt sát cạnh lối đi lại. Do là lối đi chung vào các căn nhà khác nên đồ đạc được ông Hải tối giản hết mức có thể. Được biết, ngôi nhà có tuổi đời khoảng 120 năm. Sống trong cảnh “đi đâu cũng đụng người” bất tiện là thế, nhưng gia đình ông Hải chưa hề có ý định chuyển đi nơi khác, bởi nguồn thu nhập của cả nhà đều trông vào việc buôn bán lặt vặt. Hơn nữa đây là ngôi nhà của cha ông để lại đã chia nhỏ cho nhiều con, cháu nên việc một hộ muốn bán cũng rất khó. (Ảnh Dân Trí) >>> Xem thêm video: Hồ nước có cấu tạo lạ khiến người mắc “hội chứng sợ lỗ” rùng mình. Nguồn: Lý Thùy.

Nhà phố cổ Hà Nội bị hạ giá hàng chục tỷ đồng: Một căn nhà mặt đường Hàng Buồm đang được Agribank AMC chào đấu giá khởi điểm 38,5 tỷ đồng, giảm 22 tỷ so với tháng 8/2022. Theo thông báo của Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Agribank (Agribank AMC), căn nhà tại số 110 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm có diện tích đất 100,8 m2. Trên đất có công trình nhà cấp bốn, tổng diện tích sàn hơn 205 m2. Lần đầu tiên tài sản được Agribank AMC chào đấu giá là cuối tháng 8 năm ngoái, với giá khởi điểm 60,5 tỷ đồng, tương đương 605 triệu đồng mỗi m2. Từ đó đến nay, tài sản này được chào đấu giá thêm 6 lần, nhưng vẫn chưa thành công. Theo tìm hiểu, các căn nhà mặt tiền phố cổ này ế vì được chào bán trong giai đoạn thị trường bất động sản đi xuống. Điều này khác hẳn với vài năm trước, khi nhà phổ cổ được định giá cả tỷ đồng mỗi m2 nhưng không có nhiều người rao bán. Ngôi nhà hình hộp diêm hơn 130 tuổi giữa phố cổ Hà Nội: Ngôi nhà số 42 phố Hàng Cân của gia đình bà Lê Thị Thanh Tâm (79 tuổi) gây chú ý với mái ngói và cửa bằng gỗ lim. Ngôi nhà được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Đây là nơi lưu giữ những kí ức về gia đình 5 thế hệ tại phố cổ Hà Nội. Chủ nhân đầu tiên của căn nhà là cụ Trần Hữu Lập, thường được gọi với tên “cụ Ích An”. (Ảnh Vietnamnet) Ngôi nhà 2 tầng được thiết kế với tổng diện tích trên 100m2. Chiều dài của ngôi nhà hơn 40m nên nhìn từ ngoài vào thấy sâu hun hút. Ở tầng 1, có một phòng khách, hai giếng trời để lấy ánh sáng vào nhà, phòng bếp và nhà vệ sinh. Trên gác hiện là nơi thờ phụng. Ngôi nhà có thiết kế hình ống độc đáo, giống như một chiếc hộp diêm. Điểm đặc biệt của ngôi nhà là toàn bộ trần, cột gỗ, cửa sổ, cửa lớn, hệ thống cầu thang đều được làm bằng gỗ lim, tồn tại hơn 130 năm. Con phố có nhiều nhà nhất phố cổ: Nhắc đến Mã Mây, có lẽ ấn tượng với mọi người nhất chính là những ngôi nhà cổ xen lẫn với những nhà hàng, khách sạn tạo nên một khung cảnh đặc biệt. Tuyến phố chỉ dài 300m mà lại có nhiều nhà cổ nhất Hà Nội. Những ngôi nhà ở đây thường làm theo dạng nhà ống, mặt tiền hẹp nhưng dài, có giếng trời đón gió ở giữa. Nếu toàn khu phố cổ Hà Nội còn khoảng 1.000 nhà cổ thì riêng phố Mã Mây đã chiếm 1/10 trong số đó. (Ảnh Dân Việt) Ngõ siêu nhỏ - "đặc sản" phố cổ Hà Nội: Đi dọc các con phố Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Ngang,... không khó để bắt gặp những con ngõ nhỏ với lối đi chật hẹp, chiều rộng chỉ từ 50 - 60cm, chiều cao chỉ khoảng 2m (có nơi phải cúi người, khom lưng mới đi vào được). Mặc dù có đôi chút bất tiện, nhưng theo những người già tại đây, ngõ siêu nhỏ là "đặc sản", là nét đặc trưng rất riêng mà chỉ phố cổ Hà Nội mới có. (Ảnh Sức Khỏe Đời Sống) Mặc dù không gian trong và ngoài những con ngõ siêu nhỏ khá khiêm tốn, nhưng người dân vẫn tận dụng tối đa để bán đồ ăn, nước uống. Đây đều là kế sinh nhai của một số hộ dân. Lâu dần, những hàng quán nhỏ trước những con ngõ cũng đã trở thành một nét đặc trưng của người Hà Nội. (Ảnh Sức Khỏe Đời Sống) Căn nhà siêu nhỏ ở phố cổ, muốn vào phải đu lên: Sinh ra và lớn lên giữa lòng phố cổ của Hà Nội, nhiều người luôn cho rằng đó là sự may mắn của ông Hoàng Văn Xuân (57 tuổi - Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Bởi, khoảng 30 năm về trước, khi cuộc sống còn khó khăn, việc có nơi chui ra, chui vào và "sở hữu" một hộ khẩu ở Hà Nội là điều mà nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, với ông Xuân, sống ở phố cổ cũng có điều bất tiện. (Ảnh Vietnamnet) Căn nhà ông Xuân đang ở, thực chất là gác xép nhỏ, có chiều cao 1,17m, rộng 2m và dài 3m. Bố mẹ ông Xuân sinh được 7 người con. Căn nhà nguyên bản rộng hơn 10m2, ngày nhỏ, gia đình 9 người chen chúc thế nào cũng xong, nhưng khi con cái trưởng thành, căn nhà trở nên tù túng. Sau này, căn nhà được chia cho các con. Ông Xuân ở căn gác xép, nằm trên lối đi lại của ngõ. Hiện tại, các anh chị em đã đi nơi khác sinh sống, chỉ còn ông Xuân kinh tế khó khăn nên bám trụ lại. Ngày ngày ông chạy xe ôm, kiếm đồng rau, đồng cháo. (Ảnh Vietnamnet) Căn nhà 9m2 là lối đi chung của 6 hộ dân khác: Căn nhà rộng 9m2 trên phố Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là nơi ở của gia đình ông Nguyễn Đình Hải (65 tuổi). Tuy nhiên, đây cũng là không gian đi lại của 6 hộ dân khác. Ngôi nhà được truyền lại từ thời cha ông và chia nhỏ cho các anh em trong gia đình. Tuy nhiên, do cấu trúc là nhà ống với tổng diện tích khoảng 60m2 kéo sâu vào trong và bề ngang khoảng 2m được chia nhỏ nên mỗi căn nhà ở đây chỉ vỏn vẹn gần 10m2. Nhà của ông Hải ở ngay gần mặt tiền nên trở thành lối đi chung cho các hộ. (Ảnh Dân Trí) Giường ngủ của ông Hải đặt sát cạnh lối đi lại. Do là lối đi chung vào các căn nhà khác nên đồ đạc được ông Hải tối giản hết mức có thể. Được biết, ngôi nhà có tuổi đời khoảng 120 năm. Sống trong cảnh “đi đâu cũng đụng người” bất tiện là thế, nhưng gia đình ông Hải chưa hề có ý định chuyển đi nơi khác, bởi nguồn thu nhập của cả nhà đều trông vào việc buôn bán lặt vặt. Hơn nữa đây là ngôi nhà của cha ông để lại đã chia nhỏ cho nhiều con, cháu nên việc một hộ muốn bán cũng rất khó. (Ảnh Dân Trí) >>> Xem thêm video: Hồ nước có cấu tạo lạ khiến người mắc “hội chứng sợ lỗ” rùng mình. Nguồn: Lý Thùy.